S opatrností si hlavu nelámal. Cizinec prodával drogy na náměstí při venčení psa

Miroslava Strnadová
  8:52aktualizováno  8:52
Rumburští kriminalisté objasnili rozsáhlý případ distribuce drog ve Varnsdorfu na Děčínsku. Po několikaměsíčním vyšetřování zadrželi osmašedesátiletého muže cizí státní příslušnosti, který je podezřelý z prodeje pervitinu ve městě. Dealer s drogami obchodoval přímo na veřejnosti, a to i při pravidelném venčení svého psa.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Případem distribuce drog se kriminalisté zabývali od poloviny letošního roku. Zjištěné informace je dovedly k osmašedesátiletému cizinci, u něhož se podezření potvrdilo. Ukázalo se, že dealer bez obav z postihu prodával drogy na různých místech ve městě. Jeho počínání zaznamenal kamerový systém.

„Jedním z míst, kde k nelegálním obchodům docházelo, bylo i náměstí ve Varnsdorfu. Kriminalisté zdokumentovali nejméně 70 případů poskytnutí či prodeje pervitinu různým osobám. Dealer podle všeho bez obav z postihu uskutečňoval obchody přímo na náměstí, kam za ním jeho „zákazníci“ přicházeli,“ popsala tisková mluvčí policie Eliška Kubíčková.

Kamera prozradila dealera drog, který si z lavičky udělal prodejnu

Začátkem října letošního roku, po dalším uskutečněném prodeji, kriminalisté muže zadrželi. Následná prohlídka jiných prostor a pozemků potvrdila jeho činnost – nalezli předměty a vybavení určené k výrobě a distribuci drog.

Na základě shromážděných důkazů bylo zahájeno trestní stíhání. Muž byl obviněn z trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. V případě prokázání viny před soudem mu hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Babosed v MHD má „tajný“ fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý...

Místo, kde se kříží zájem o výhled s potřebou klidu a osobního prostoru, to je babosed. Přední sedadlo v autobuse je pro některé cestující svatyní, pro jiné noční můrou. A pro řidiče často zkouškou...

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Martin Prágr: Pán došel na jeden kurz s manželkou a na další chodil s milenkou

Vystupoval po boku Gabriely Soukalové, Simony Babčákové, Marty Dancingerové a...

Z tanečního parketu rovnou k míchačce. Martin Prágr, jeden z nejoblíbenějších tanečníků StarDance, momentálně objíždí republiku a ve volných chvílích zvelebuje rodinný vinný sklípek v Čejči.

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

Havlíčkův Brod spustí další online aukci, nabídne pronájem parkovacích míst

Parkoviště v havlíčkobrodské lokalitě Na Nebi u Reynkovy ulice je v provozu od...

Po úspěšném prodeji stavebních pozemků Na Nebi připravuje radnice v Havlíčkově Brodě další elektronickou online aukci. Tentokrát hodlá nabídnout k pronájmu parkovací místa v téže lokalitě, na...

14. listopadu 2025  9:42,  aktualizováno  9:42

Soud odmítl propustit brutálního vraha faráře. I po dvaceti letech je nebezpečný

Dušan Kazda obžalovaný z vraždy faráře v Dubu nad Moravou poslouchá rozsudek...

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost Dušana Kazdy, jenž usiloval o podmíněné propuštění z doživotního trestu. Ve vězení je kvůli vraždě pětasedmdesátiletého faráře v Dubu nad Moravou na Olomoucku,...

14. listopadu 2025  9:42,  aktualizováno  9:42

Policie zadržela vlivného muže pardubické politiky, dříve podporoval ČSSD

Radnice Pardubice

Leoš Malina býval okresním šéfem ČSSD. Stál u zrodu sdružení Žijeme Pardubice, které je součástí radniční koalice. Za odměnu se stal předsedou představenstva firmy VAK. V úterý ho však zadržela...

14. listopadu 2025  9:32

Stavba přístaviště v Napajedlích nabírá zpoždění kvůli obstrukcím aktivistů

Vizualizace podoby nového přístavu na Pahrbku v Napajedlích. Plány na výstavbu...

Na slepém rameni řeky Moravy v Napajedlích, v místě zvaném Pahrbek, se lidé dlouhé roky koupou. A nejen město se snaží lokalitu rozvíjet. V budoucnu by tam mělo být i přístaviště v rámci Baťova...

14. listopadu 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Malá Úpa má „kuchařku“ pro stavaře, chce udržet tradiční vzhled Krkonoš

Malá Úpa: tady končí asfalt a začíná pohoda.

Nejmenší krkonošská obec Malá Úpa chce zachovat tradiční vzhled zástavby, vydala proto manuál pro investory, architekty a projektanty. Všechny stavby v nejvýše položené krkonošské obci prošli a...

14. listopadu 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Hučí jako letadlo, i v noci. Lidi v Borovanech ruší hluk z firmy na dlaždice

Z nenápadných komínů na výrobní hale vychází hluk, který je slyšet často po...

Obyvatelé Borovan na Českobudějovicku si stěžují na hluk z firmy, která na okraji města otevřela závod na výrobu dlaždic. Přirovnávají ho ke startujícímu letadlu nebo hučící digestoři. Vedení...

14. listopadu 2025  8:52,  aktualizováno  8:52

S opatrností si hlavu nelámal. Cizinec prodával drogy na náměstí při venčení psa

Drogový dealer prodával pervitin při venčení psa na náměstí ve Varnsdorfu

Rumburští kriminalisté objasnili rozsáhlý případ distribuce drog ve Varnsdorfu na Děčínsku. Po několikaměsíčním vyšetřování zadrželi osmašedesátiletého muže cizí státní příslušnosti, který je...

14. listopadu 2025  8:52,  aktualizováno  8:52

Dobrý večer, posílám fotky z dnes zahájeného:
e-Salonu, veletrhu čisté mobility a technologií na výstavišti v Letňanech. Veletrh končí až v neděli 16.11. 2025.

vydáno 14. listopadu 2025  8:08

Smíchov

Smíchov

Budova Zlatý Anděl, dominanta křižovatky Anděl.

vydáno 14. listopadu 2025  8:07

Anděl, Smíchov.

Anděl, Smíchov.

Tramvaj u křižovatky Anděl. V pozadí je vidět budova smíchovské radnice.

vydáno 14. listopadu 2025  8:07

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Strategie Tři transformace společnosti SANY Heavy Industry podporuje růst: Tržby ve třetím čtvrtletí vzrostly o 10,73 %

14. listopadu 2025  7:16

Pátráme po nejoblíbenější sedačce v MHD. Proč studenti míří dozadu a senioři bojují o babosed?

Oblíbená kožená jednosedačka v autobusu hned za harmonikou

Také si při cestování MHD s oblibou vybíráte zhruba totéž místo k sezení? Pokud ano, nejste zdaleka sami. Podle odborníků má každý typ cestujícího „své“ místo. Které sedadlo je však to...

13. listopadu 2025  7:15,  aktualizováno  14. 11. 7:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.