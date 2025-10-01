Pøipravujeme podrobnosti.
Policie evakuuje støední školu na Dìèínsku, nìkdo tam nahlásil bombu
Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, obèas jeøábníci
Desítky let chodíte nìjakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozmìr.
Volby 2025 a poslední pøedvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?
Dlouho oèekávané volby do Poslanecké snìmovny se kvapem blíží. Tradièní pøedvolební superdebaty tak finišují a zbývá jich už jen pár. Diváci je mohou sledovat na obrazovkách CNN Prima NEWS, Èeské...
SUPERDÁVKA PØEHLEDNÌ: Zmìny pocítí 40 tisíc pražských domácností, patøíte mezi nì?
Pobíráte pøíspìvek na bydlení? Pak si o podporu musíte znovu zažádat. Totéž platí u pøídavku na dítì a dalších dvou dávek, které vyplácí Úøad práce. V øíjnu 2025 totiž startuje novinka zvaná...
„Zuøivá reportérka“ a legendární pražské kavárny. Navštívili jsme podniky, které se zapsaly do historie
Praha byla už za první republiky mìstem kaváren, kde se setkávali spisovatelé, politici i umìlci a studenti. Tradice se úplnì neztratila, ale trochu ji kazí nešvar rychlé doby a rychlého kafe „to...
Èínské SUV míøí proti Tucsonu a Tiguanùm, láká na luxusní výbavu a dojezd pøes tisíc kilometrù
Do Evropy míøí nový soupeø pro Hyundai Tucson a Volkswagen Tiguan. Èínské SUV Jaecoo 7 zaujme robustním designem, prostorným interiérem i prémiovou výbavou, která bývá spíše doménou dražších znaèek....
Zvracení i bezvìdomí. Kraj postihla vlna otrav dìtí syntetickými kanabinoidy
Osm nezletilých bìhem jediného týdne muselo být v Moravskoslezském kraji na konci záøí hospitalizováno kvùli otravì syntetickými kanabinoidy. Tyto látky jsou nyní bìžnì dostupné i lidem mladším...
Policisté evakuují støední školu v dìèínských Køešicích kvùli anonymnímu oznámení o údajnì nastraženém výbušném systému v objektu. Na místì jsou i další složky integrovaného záchranného systému a...
Frýdlantská burza semínek
Akci pro milovníky zahradnièení a pøírody poøádá Mìstské muzeum Špitálek ve Frýdlantu. Lidé mohou pøijít vymìnit semínka nebo odkopky rostlin na burzu.
Tisková zpráva k Mezinárodnímu dni seniorù 2025
Kadaòská nemocnice poøádá kurzy pro sanitáøe, je jich nedostatek
V kadaòské nemocnici poøádají rekvalifikaèní kurzy pro sanitáøe. Bez jejich pomoci se zdravotníci neobejdou. Fluktuace je velká, volná místa mají i další...
Vše na jednom místì. Brno oprašuje „supermagistrát“, vznikat má po etapách
Místo více budov v rùzných èástech mìsta se všichni úøedníci pøesunou do jednoho centrálního „supermagistrátu“. To je ve zkratce letitá vize, která se v Brnì èas od èasu znovu vynoøí a vznikne k ní...
Zahradu Èech navštívilo více než 54 tisíc lidí
Veletrh Zahrada Èech, který se konal na litomìøickém výstavišti od 12. do 17. záøí, si nenechalo ujít více než 54 tisíc návštìvníkù. Návštìvnost je srovnatelná s rokem 2023.
V Teplicích vyrostlo nové víceúèelové høištì
Nové víceúèelové høištì se otevøelo v teplické ulici Kosmonautù.
Most koupí od státu èást území u jezera, o zásadních pozemcích ale jednají roky
Èást území u jezera Most, které vzniklo rekultivací bývalého uhelného lomu a jež je vyhledávaným rekreaèní místem, koupí mostecký magistrát. Státnímu podniku Diamo za nìj zaplatí 390 tisíc korun....
Talent nemá pohlaví. Výstava v Praze objevuje zapomenuté mistrynì umìní a dává jim druhý dech
Ženy byly u zrodu umìní od samého poèátku, jen jejich stopa bývala èasto pøehlížena. Výstava Ženy, mistrynì, umìlkynì 1300 až 1900, kterou až do 2. listopadu hostí Valdštejnská jízdárna, tento dluh...
Zaèíná festival Brno16, který pøedstaví krátké filmy z celého svìta
V brnìnském Kinì Art dnes zaèíná festival krátkých filmù Brno16, který do nedìle nabídne desítky snímkù z celého svìta. V mezinárodní soutìži se pøedstaví 34...
Ústavní soud vyhlásí nález k náhradì nemajetkové újmy zpùsobené dlouhou exekucí
Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí nález k problematice nemajetkové újmy zpùsobené nepøimìøenou délkou øízení. Stížnost podal muž, který 17 let èelil nezákonné...