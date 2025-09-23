Zataraste silnici, vyzvali policisté kamioňáka. Díky němu chytili prchajícího zloděje

Muže teprve letos v červnu propustili z vězení, kde si odpykával dvouletý trest za majetkovou trestnou činnost. Pobyt za mřížemi ho ale rozhodně nenapravil. Dál budoval svoji „zlodějskou kariéru“.
Začalo to vloupáním do chatky v Bílině na Teplicku. „Tam si připravil k odcizení elektroniku. Byl však vyrušen sousedem a z místa utekl,“ popsala mluvčí policie Ilona Gazdošová.
O tři dny později si odnesl z rodinného domu věci za více než 100 tisíc korun a následně ukradl elektronářadí z dalšího domu na Bílinsku. Poslední srpnový týden se přesunul na Mostecko, kde odcizil osobní auto zaparkované na pozemku u rodinného domu.
Ukradené vozidlo druhý den zpozorovala policejní hlídka v teplické části Trnovany. „Poté, co chtěli auto zastavit, řidič šlápl na plyn a začal ujíždět rychlostí místy až 100 kilometrů v hodině do ulice Nákladní,“ popsala Gazdošová.
|
Ujíždějící šofér se řítil Prahou více než stovkou, při honičce vozu hořelo kolo
Do akce se zapojily další policejní vozy, které bezohledně a nebezpečně ujíždějícímu řidiči jely naproti. Hon na zloděje skončil díky šoférovi nákladního vozu, který zablokoval silnici a znemožnil mu průjezd. „Policisté mají oprávnění požádat o součinnost ostatní řidiče. Šofér nákladního vozu s požadovaným manévrem souhlasil a silnici zatarasil,“ doplnila Gazdošová.
Muž s kradeným vozem vjel na chodník, kde ho policisté za použití donucovacích prostředků zadrželi. Následovalo umístění do policejní cely a obvinění z několika trestných činů - krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci. Za to mu hrozí několikaleté vězení.
„Soud na obviněného uvalil vazbu,“ uvedla Gazdošová.