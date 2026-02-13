Stalo se to už 20. ledna, policie nicméně video zveřejnila až nyní. „V ten den jsme krátce po půl páté odpoledne přijali oznámení o osobním vozidle, jehož řidič jede po komunikaci agresivně a na vozidle má umístěné registrační značky, které k němu nepatří. Hlídky proto ihned začaly po vozidle pátrat,“ uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.
Netrvalo dlouho a jedna z nich auto spatřila a vyzvala řidiče k zastavení, ten ale začal ujíždět směrem na ústecké čtvrti Bukov a Skorotice.
Pronásledován policií zamířil z hlavní silnice na polní cestu vedoucí směrem k obci Strážky. „Na zledovatělé cestě v jednu chvíli ohrozil skupinu několika dětí, které vedly koně. Ty musely z cesty uskočit, aby nedošlo ke střetu. Vlivem riskantní jízdy se nicméně koně splašili a poškodili ohradníky na přilehlých pozemcích,“ popsala Hyšplerová.
Při jízdě přes pole se řidič po několika stech metrech otočil a snažil se vrátit na hlavní silnici, nezvládl ale řízení a narazil do stromů lemujících cestu.
Na záznamu je nebezpečná jízda nejen vidět, je na něm také slyšet, jak posádka akci prožívá.
V autě seděli tři mladíci, všichni se po havárii ještě snažili utéct. „Jednoho z nich se policistům podařilo krátce poté zadržet na poli mezi obcemi Strážky a Habrovice. Další zajistili následně ve spolupráci s ostatními hlídkami,“ konkretizovala Hyšplerová.
Osmnáctiletý řidič je podezřelý z několika přestupků, mimo jiné z neuposlechnutí výzvy úřední osoby a z ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Případ je nicméně stále ve fázi prověřování. „Může být rovněž překvalifikován na trestný čin obecné ohrožení,“ podotkla Hyšplerová.