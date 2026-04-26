Za pobodání v Mostě stíhá policie dva muže, jednomu hrozí až 10 let

Autor: iDNES.cz, ČTK
  12:32aktualizováno  12:32
Policie stíhá dva muže kvůli pátečnímu pobodání muže ve stanovém městečku pod přemostěním silnice I/13 v Mostě. Oba vyšetřovatel obvinil ze dvou trestných činů, řekla v neděli regionální mluvčí policie Miroslava Glogovská.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

„Jednoho z nich obvinil ze spáchání trestných činů těžké ublížení na zdraví ve stadiu pokusu a výtržnictví. Další muž, který se měl podle zjištění policistů incidentu rovněž zúčastnit, je stíhán pro trestné činy ublížení na zdraví ve stadiu pokusu a výtržnictví,“ řekla Glogovská. Jednomu obviněnému tak hrozí až deset let vězení, druhému maximálně tři roky.

Pobodání ve stanovém městečku v Mostě. Policie zadržela podezřelého

Oznámení o pobodaném muži, který je na okraji mostu na přemostění silnice I/13, přijali policisté v pátek po 19. hodině.

Zraněný muž v ohrožení života nebyl, záchranná služba ho převezla k dalšímu ošetření do mostecké nemocnice. Jednoho ze dvou obviněných zadrželi policisté krátce po nahlášení události.

Za pobodání v Mostě stíhá policie dva muže, jednomu hrozí až 10 let

ilustrační snímek

Policie stíhá dva muže kvůli pátečnímu pobodání muže ve stanovém městečku pod přemostěním silnice I/13 v Mostě. Oba vyšetřovatel obvinil ze dvou trestných činů, řekla v neděli regionální mluvčí...

26. dubna 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

