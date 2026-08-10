Policie neprokázala zavinění v případě požáru u muničního skladu na Litoměřicku

Policie neprokázala zavinění v případě požáru u Travčic na Litoměřicku, který se před rokem rozhořel nedaleko muničního skladu. Protože se neprokázala ani účast konkrétní osoby na jeho založení, policie případ odložila. ČTK to řekla litoměřická policejní mluvčí Pavla Kofrová.
Požár vznikl pravděpodobně vznícením staré munice v horku. Při požáru se nikdo nezranil. Kriminalisté zjišťovali, zda někdo v této souvislosti nespáchal přečin obecného ohrožení z nedbalosti.
Oheň se rozhořel 2. července 2025 mezi obcemi Hrdly a Travčice nedaleko armádního skladu zhruba na čtyřech hektarech. Lidé z okolních obcí dostali varovnou SMS, aby se do oblasti nevydávali. Zpočátku požár hasil jen vrtulník s bambivakem kvůli několika výbuchům staré pyrotechniky v lesním porostu. Požár hasiči zlikvidovali 4. července. Do oblasti poté platil pro veřejnost dva týdny zákaz vstupu.
V bývalém vojenském prostoru v lese, kde je nyní muniční sklad, bylo po druhé světové válce v roce 1945 a 1946 uloženo velké množství munice, při výbuších byla rozmetána do širokého okolí.