Policie obvinila dva dealery pervitinu, bydleli ve stejném paneláku v Teplicích

Policie obvinila dva dealery pervitinu, bydleli ve stejném panelovém domě v Teplicích. Policie oba muže zadržela bezprostředně po prodeji drog jejich odběratelům. Na sociální síti X o tom dnes informovala mluvčí teplických policistů Ilona Gazdošová.
"V teplické části Trnovany provedli kriminalisté z toxi týmu během jednoho dne dvě domovní prohlídky. Nemuseli však přejíždět na vícero míst, neboť obě sledované osoby bydlely v jednom domě," uvedla mluvčí. Jeden obviněný žil v přízemí a druhý ve druhém patře.
První z nich od listopadu loňského roku do února letošního roku údajně prodal nejméně ve 30 případech ve svém bydlišti dvěma narkomanům zhruba 25 gramů pervitinu. Druhý obyvatel domu prodával drogu nejen ve svém bydlišti, ale i jinde v teplické části Trnovany. U něj policisté zaznamenali minimálně 55 prodejů pervitinu.
Při domovních prohlídkách policisté nalezli nejen sáčky s drogou, ale i peníze a věci sloužící k prodeji drogy. Mezi nimi váhu na určení množství drogy.