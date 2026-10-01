Policie obvinila dvojici distributorů tisíců dávek pervitinu z Roudnicka

Litoměřičtí kriminalisté specializující se na boj proti toxikomanii obvinili dvojici, která distribuovala mezi uživatele tisíce dávek pervitinu. U mužů při domovní prohlídce našli několik set tisíc korun, pervitin a předměty, které mohly sloužit k přípravě drog. Obviněným hrozí za výrobu psychotropní látky a její distribuci až deset let vězení. Stíháni jsou vazebně. Policie o tom dnes informovala na webu.
Jeden z mužů podle vyšetřovatelů v období od roku 2025 do roku 2026 distribuoval pervitin mezi uživatele především na Roudnicku a v jeho okolí. Druhý muž měl nejen drogu distribuovat, ale také se podílet na její výrobě. Muži v uvedeném období mezi uživatele rozdělili stovky gramů metamfetaminu, známého pod názvem pervitin, což představuje tisíce jednotlivých dávek této psychotropní látky, uvedla policie.
Důkazy zajištěné při domovní prohlídce podle vyšetřovatelů nasvědčují tomu, že se oba podíleli na distribuci drog dlouhodobě. Na základě získaných poznatků zahájili kriminalisté jejich trestní stíhání.