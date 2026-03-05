Policie obvinila muže z vraždy dvouletého dítěte na Lounsku

„Bude podán podnět k jeho vzetí do vazby. V případě soudem uznané viny hrozí obviněnému trest odnětí svobody až do výše 20 let nebo výjimečný trest,“ napsali policisté ve čtvrtek ráno na síti X.
Podle dřívějších informací iDNES.cz se jedná o otce dítěte. Svého syna měl surově napadnout. Záchranáři batole po úspěšné resuscitaci letecky transportovali do Motola, kde ovšem později zemřelo.
Čin se odehrál na ubytovně ve vesnici Drahomyšl na Lounsku, která je podle místních plná problémových lidí.
„Začalo to loni na podzim, kdy ubytovnu koupili noví majitelé. Ti začali okamžitě ubytovávat lidi. Ke konci roku pak už byla situace vyloženě neúnosná. Neustálý hluk, nadávky, velký nepořádek v okolí domu,“ popsala situaci Michaela Majerová, místostarostka obce Lipno, pod kterou Drahomyšl spadá.
„Uvnitř žije spousta rodin s více dětmi. A ty se taky chovají katastrofálně. Nadávají si mezi sebou i lidem kolem, vnikají na soukromé pozemky, jsou agresivní. Řešíme to s policií i OSPODem,“ uvedla Majerová.