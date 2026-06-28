Policie pátrá na Chomutovsku po cizinci, obává se o jeho život

Policie pátrá po třiatřicetiletém cizinci, který odešel v pátek ráno neznámo kam z ubytovny v areálu firmy Xandor v Chomutově. Vzhledem k jeho psychickému stavu je obava o jeho život, uvedla na webu policie její regionální mluvčí policie Ilona Gazdošová. Při rozsáhlé pátrací akci se policii v sobotu muže najít nepodařilo, o pomoc proto žádá veřejnost. Informace k hledanému muži lze volat na bezplatnou linku 158.
Třiatřicetiletý Ukrajinec Mykola Černajvec (Cherniavets) měří 175 až 180 centimetrů, je hubený, má hnědočerné krátké vlasy a hnědé oči. "Na ubytovně nechal své osobní věci včetně mobilního telefonu. Na sobě měl zelené triko, černé kraťasy s bílým pruhem a černé pantofle," dodala Gazdošová.