Policie pátrá po muži, který na dovolené odešel z chaty v Krásné Lípě

Policie pátrá po jednapadesátiletém muži, který v sobotu kolem 20:00 odešel z chaty v Krásné Lípě na Děčínsku, kde tráví dovolenou s manželkou. V okolí to nezná, je z Třebíče. Naposledy ho pravděpodobně svědci viděli v sobotu večer kolem 22:00 v okolí Vlčí Hory, uvedla na webu policie její regionální mluvčí Miroslava Glogovská. O pomoc žádá policie veřejnost, případní svědci mohou volat na linku 158.
Pohřešovaný Patrik Sládeček je vysoký 162 centimetrů, má hubenou a mírně ohnutou postavu, tmavě hnědé oči, šedé vlasy a šedivé strniště. V době odchodu měl na sobě tmavě modrou mikinu s kapucí, hnědé kapsové kalhoty, hnědé kotníkové šněrovací boty. Neměl u sebe doklady, telefon ani peníze.