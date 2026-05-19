Policie pátrá po seniorovi z Loun, ztratil se i s autem lahvově zelené barvy

Policie pátrá po dvaasedmdesátiletém Viktoru Kozákovi z Loun, který v pondělí odjel svým vozem Renault Clio lahvově zelené barvy a dosud se nikomu neozval. Doma nechal telefon, peněženku s doklady a menším peněžním obnosem si vzal s sebou. Muž je vysoký kolem 180 centimetrů, má knír a nosí dioptrické brýle. Jeho vozidlo má registrační značku 7U87723. Veřejnost se s informacemi o pohybu pohřešovaného nebo jeho auta má obracet na linku 158.
Muž měl v době odchodu zelený svetr, černé triko, modré montérky a pravděpodobně kšiltovku. Pohřešovaný je hubený a má šedé, nakrátko střižené vlasy.
Policisté prohledali široké okolí, zejména kolem obce Lenešice nedaleko Loun. Do pátrání se zapojila i letecká služba, muže se však nalézt nepodařilo.