Policie pátrá po seniorovi z Loun, ztratil se i s autem lahvově zelené barvy

Autor: ČTK
  13:04aktualizováno  13:04
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Policie pátrá po dvaasedmdesátiletém Viktoru Kozákovi z Loun, který v pondělí odjel svým vozem Renault Clio lahvově zelené barvy a dosud se nikomu neozval. Doma nechal telefon, peněženku s doklady a menším peněžním obnosem si vzal s sebou. Muž je vysoký kolem 180 centimetrů, má knír a nosí dioptrické brýle. Jeho vozidlo má registrační značku 7U87723. Veřejnost se s informacemi o pohybu pohřešovaného nebo jeho auta má obracet na linku 158.

Muž měl v době odchodu zelený svetr, černé triko, modré montérky a pravděpodobně kšiltovku. Pohřešovaný je hubený a má šedé, nakrátko střižené vlasy.

Policisté prohledali široké okolí, zejména kolem obce Lenešice nedaleko Loun. Do pátrání se zapojila i letecká služba, muže se však nalézt nepodařilo.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Unikátní textilní dílna v Krnově zůstává zavřená. Po povodni chybí peníze

„Za dvě hodiny mívám respirátor úplně černý. Většinou se svazky probírám dvě až...

Měl to být velkolepý výstavní projekt, plány na jeho vznik ale před necelými devíti lety zmařil rozsáhlý požár. Po něm se odborníkům postupně podařilo obnovit dílnu krnovské textilky Karnola,...

20. května 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Gustáv Husák měl smysl pro humor. Husákovo ticho ho prý nepobuřovalo, vzpomíná funkcionář

Husákovo ticho a maratonští běžci

Legendární filmové hlášky často zlidoví natolik, že je nevědomky považujeme za spisovné. Podobný fenomén však funguje také v české dopravní infrastruktuře. Zatímco z komedie Kulový blesk jsme si...

20. května 2026  13:13

Falešný taxikář brutálně znásilnil ženu a vyhrožoval, že ji podřízne. Útočil už dříve

Auto, ve kterém muž brutálně znásilnil jedenadvacetiletou ženu.

Kriminalisté zadrželi čtyřiačtyřicetiletého muže, který pod falešnou identitou smluvního přepravce v dubnu brutálně znásilnil jedenadvacetiletou ženu, navíc ji vyhrožoval pobodáním. Letos v únoru...

20. května 2026  13:12

Tesco otevírá novou prodejnu v Hradci Králové: moderní nákup, týden s 10% slevou

20. května 2026  13:05

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Rožnovský skanzen přiblíží v programu Jaro na dědině tradiční život na Valašsku

ilustrační snímek

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku přiblíží v sobotu v programu Jaro na dědině tradiční život na Valašsku. Představí tradiční...

20. května 2026  11:17,  aktualizováno  11:17

Skupina innogy dodala dvě kogenerační jednotky pro modernizaci teplárny v Žilině

20. května 2026  12:49

Policie už ví, kdy předá lebku svaté Zdislavy církvi. Uvidí ji účastníci pouti?

Lebka svaté Zdislavy uložená v Jablonném v Podještědí. (2025)

Policisté už znají datum, kdy vrátí církvi lebku svaté Zdislavy, kterou minulý týden ukradl zloděj z baziliky v Jablonném v Podještědí. Stane se tak 30. května, kdy se v městečku koná pouť ke svaté...

20. května 2026  10:32,  aktualizováno  12:48

Do voleb v Olomouci půjde také koalice TOP 09, Pirátů a Strany zelených

Do voleb v Olomouci pĹŻjde takĂ© koalice TOP 09, PirĂˇtĹŻ a Strany zelenĂ˝ch

O hlasy voličů v podzimních komunálních volbách v Olomouci bude usilovat také zatím jediná koalice, kterou tvoří TOP 09, Česká pirátská strana a Strana...

20. května 2026  11:14,  aktualizováno  11:14

Autobus vezl děti na plavání, utrhla se s ním krajnice. Čtrnáct zraněných

Nehoda autobusu na Rokycansku si vyžádala několik lehce zraněných. (20. května...

U obce Osek na Rokycansku havaroval ve středu ráno autobus s dětmi. Třináct z nich a jednoho dospělého transportovali záchranáři do nemocnic. Převážně se jednalo o lehká poranění hlavy a dolních...

20. května 2026  9:42,  aktualizováno  12:32

Průměrný věk obyvatel Jihomoravského kraje loni vzrostl na 43,2 roku

ilustrační snímek

Průměrný věk obyvatel Jihomoravského kraje loni dosáhl 43,2 roku, meziročně vzrostl o 0,3 roku. Stárnutí obyvatel v kraji dlouhodobě způsobuje zvyšování podílu...

20. května 2026  10:50,  aktualizováno  10:50

Společnost Knoll představuje Konzert – systém soukromých kanceláří, v němž se snoubí přesnost s flexibilitou

20. května 2026  12:23

Havárie auta do plynové přípojky omezila provoz v humpolecké Pražské ulici

ilustrační snímek

V Humpolci na Pelhřimovsku byl dnes kvůli výkopovým pracím několik hodin omezený provoz v Pražské ulici. Po nárazu osobního auta do plynové přípojky tam začal...

20. května 2026  10:43,  aktualizováno  10:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.