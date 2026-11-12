Podle policie hledaný komunikuje výhradně v romštině, česky rozumí, odpovědět ale dokáže pouze slovy „ano“ nebo „ne“.
„Pohřešovaný senior byl naposledy spatřen v úterý 10. listopadu 2026 kolem 14:00 v Palackého ulici v Chomutově. V té době se vracel ze zdravotnického zařízení po absolvovaném lékařském ošetření,“ uvedla mluvčí Pavla Kofrová.
Hledaný je vysoký přibližně 170 centimetrů, má silnější postavu, šedé oči a šedé, prořídlé vlasy, přičemž na temeni je bez vlasů. Má šedou bradku a šedý knír.
V době zmizení měl na sobě černomodrou teplejší bundu, černé tepláky a černou obuv. U sebe měl pouze osobní doklady a menší hotovost.
Informace k pohřešovanému mohou lidé zavolat na linku 158.