„Veškeré policejní šetření nevedlo k jejímu vypátrání. Je předpoklad, že se může pohybovat po celé České republice, a proto se obracíme na veřejnost,“ vysvětlila mluvčí teplických policistů Ilona Gazdošová.
Lakatošová zdánlivě vypadá na 30 až 35 let. Měří 156 centimetrů a má silnější postavu. Žena má černé vlasy a hnědé oči.
Hledaná většinou nosí takzvané olašské sukně. Jde o dlouhou sukni, která se ve spodní části rozšiřuje. Často je barevná s motivy.
„S poznatky, které by mohly přispět k vypátrání mladé ženy, se může veřejnost obrátit na linku 158,“ doplnila Gazdošová.