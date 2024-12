Jsem šaman, balamutil podvodník oběti. Muž mu poslal miliony a přišel o byt

Prvním poškozeným byl muž z Chomutovska, který záležitost nahlásil policistům. Podvodník se s ním seznámil prostřednictvím své 38leté družky, která ho znala z minulosti. Obviněný muže připravil o víc než tři miliony korun.

„Před poškozeným se vydával za osobu s léčitelskými schopnostmi a přesvědčil ho, že mu za finanční úhradu pomůže s jeho zdravotními potížemi,“ popsala okolnosti případu mluvčí chomutovské policie Miroslava Glogovská.

Muž podvodníkovi předával peníze v hotovosti nebo je posílal na bankovní účet jeho družky. „Nejprve to mělo být 65 tisíc jako ‚léčebný startovací balíček‘. Po uhrazení této částky muž docházel do místa bydliště ‚léčitele‘ a jeho družky na chomutovském sídlišti, kde mělo formou rozhovorů léčení probíhat,“ uvedla mluvčí.

Pachatel také například na dálku údajně léčil příbuzné poškozeného a peníze si účtoval třeba i za to, že zařídí, aby se rodičům poškozeného nevrátila závažná nemoc.

Podvodník si také nechával platit za rady v milostných vztazích. „Tučné položky pak měl poškozený hradit jako ‚tresty za odchýlení se od doporučené léčby‘, ale také za ‚investice do obálek‘. Desetitisíce korun investované do obálek se měly ‚rozmnožit‘ na miliony korun,“ řekla Glogovská k tomu, co podvodník svému zákazníkovi nasliboval.

Podvedenému muži postupně došly peníze, proto si půjčoval od příbuzných a kamarádů. Bral si i různé úvěry. Nakonec skončil v insolvenci. Na popud obviněného také prodal byt a přestěhoval se do podnájmu.

Během vyšetřování kriminalisté odhalili, že podobným způsobem získával obviněný peníze od ženy z Lounska. Žena se s podvodníkem seznámila na on-line seznamce. „Také jí tvrdil, že je léčitel a že jí za úhrady vyléčí její zdravotní potíže,“ uvedla Glogovská.

Muž ženu přesvědčil, že má vážný zdravotní problém. Také jí mimo jiné slíbil pomoc s vyzvednutím a oceněním pokladu, který je pro ni někde zakopaný. Za smyšlené služby žena platila vysoké částky. Obviněný od ní inkasoval nejméně 400 tisíc korun. Žena si stejně jako poškozený muž půjčovala od příbuzných a brala si úvěry.

Obviněný byl už dříve za obdobnou trestnou činnost za mřížemi. Nyní je ve vazbě.

Družka o podvodném jednání věděla a v případě prvního podvedeného si získané peníze nechávala zasílat na svůj účet a společně s druhem je používala pro svou potřebu. Vyšetřovatel ji obvinil ze spáchání trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti. Také jí hrozí až osm let ve vězení.