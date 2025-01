V Mostě uhořelo šest lidí. Restaurace byla v jednom plameni, popsal hasič

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Bydlíme hned vedle. Byla to naše oblíbená restaurace, dobře tam vařili a měli dobré pivo. Nemůžeme se z toho dostat, hrozná tragédie. Včera jsme tam chtěli jít, nakonec jsme zůstali doma. Doufáme, že tam nezůstal nikdo ze známých,“ řekli reportérce Karel a Lenka, kteří se přišli na místo podívat.

Podle svědkyně, se kterou redakce iDNES.cz mluvila, chytil zřejmě ohřívač, který restaurace umisťují do předzahrádek kvůli teplu.

Na místo tragédie se přišla podívat i paní Veronika, která před lety v restauraci pracovala. „Bylo to tam super, majitel fajn. Hrozná tragédie. V zahrádce byly dva hořáky,“ popsala reportérce iDNES.cz.

Policie tragický požár prověřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Vyloučila násilný vstup dovnitř či teroristický čin. „Na místě události jsou mimo krizových interventů přítomni i specialisté z tzv. DVI týmu. Jde o skupinu odborníků, kteří na místě neštěstí provedou důkladné ohledání obětí určených k identifikaci. V současné době nadále probíhá šetření příčin a okolností vzniku požáru,“ informovala dopoledne policie.

Současně vyzvala k tomu, aby lidé nešířili spekulace. „Jelikož jsme na samém začátku vyšetřování, tak ani my nepracujeme jen s jednou verzí. Buďme prosím ohleduplní k pozůstalým,“ uvedli policisté.

Mluvčí HZS Ústeckého kraje Petr Pelikus pro iDNES.cz popsal, že požár zřejmě vypukl v pergole, kde používali plynové ohřívače vzduchu. „Svědectví z místa hovoří o tom, že došlo k převržení jednoho z těch ohřívačů. V důsledku toho tam došlo k rozšíření požáru,“ řekl.

„Přístavek měl stěny. Byl zastřešený,“ popsal místo. Poslední informace, kterou má z místa zásahu je, že požárem byla narušena statika. „My jsme vlastně dělali podpůrná opatření, aby se přístavek nezřítil a mohlo tam probíhat vyšetřování,“ popsal dále Pelikus.

Ohledně dalšího postupu poznamenal, že hasiči se snaží zajistit statiku. „Pak tam nastoupí vyšetřovací týmy, jak kriminální policie, tak hasičů a bude probíhat vyšetřování celé události,“ dodal.

„Celý prostor byl v jednom plameni“

Velitel zásahu Zdeněk Bláha ráno na tiskové konferenci popsal, že venku se po příjezdu hasičů nacházelo několik lidí. Podle něj jich bylo asi dvacet. „Šlo o velice těžký zásah. Při příjezdu byl celý prostor v jednom plameni,“ uvedl s tím, že zatím nemůže potvrdit, co bylo příčinou požáru. „Můžeme potvrdit, že na místě bylo šest obětí,“ řekl šéf zásahu.

Ředitel krajské policie doplnil, že nyní bude probíhat identifikace obětí. Současně vyzval svědky, kteří byli v době tragédie na místě či v okolí, aby se ozvali policii.

Ministr vnitra Vít Rakušan na místě tragédie požádal o trpělivost. „Situace je složitá. Úkony nějaký čas zaberou,“ řekl.

„Došlo k mimořádně prudkému rozvoji požáru“

Policie již v noci na sociální sít X informovala, že z přilehlého domu byli evakuováni lidé ze dvou vchodů do přistavených autobusů. Hasiči zřídili pro všechny oběti krizovou linku.

„Ulice kolem restaurace zůstává po dobu šetření uzavřena. Předběžně - ke vzniku požáru došlo uvnitř provozovny. Mělo dojit k výbuchu propanbutanové lahve,“ doplnili nad ránem policisté.

Hasičský záchranný sbor ČR @hasici_cr Z prostoru restaurace a sousedních objektů hasiči evakuovali na 30 osob. Příčina požáru a výše majetkové škody jsou nyní předmětem šetření. Na místo události dorazil generální ředitel HZS ČR Vladimír Vlček. Zřídili jsme krizovou linku pro mimořádnou událost: +420 771 509 567. https://t.co/AgWruDJfXQ oblíbit odpovědět

Na místě zasahovalo celkem 13 jednotek hasičů. Během zásahu došlo k několika výbuchům propan-butanových lahví, informovali v neděli ráno hasiči. Další lahve z objektu vynesli.

„Příčina požáru je předmětem šetření, podle prvotních informací mohl být způsoben převržením plynového ohřívače, to pak vedlo k mimořádně rychlému šíření plamenů. Při příjezdu hasičů na místo byla už budova zasažena požárem v plném rozsahu,“ řekla mluvčí hasičů Lucie Pipiš.

Policie ČR @PolicieCZ 2/3 Z přilehlého domu byli evakuováni lidé ze dvou vchodů do přistavených autobusů. Ulice kolem restaurace zůstává po dobu šetření uzavřena. Předběžně - ke vzniku požáru došlo uvnitř provozovny. Mělo dojit k výbuchu propanbutanové lahve. oblíbit odpovědět

V současnosti stále probíhají práce na statickém zajištění budovy. „Na místo byl vyžádán tým posttraumatické péče a výjezd Technického ústavu požární ochrany,“ dodala Pipiš.

Hasiči z Ústeckého kraje na sociální síti Facebook nad ránem uvedli, že požár restaurace U Kojota v Mostě vznikl v sobotu 11. ledna ve 23:17. „Operační středisko vyslalo k zásahu devět jednotek hasičů z prvního a druhého stupně požárního poplachu,“ informovali nad ránem hasiči.

Záchranáři měli na místě deset posádek, pomáhala jim letecká záchranná služba z Plzně. „Pomohla nám s transportem pacientů do nemocnice Královské Vinohrady v Praze na popáleninové centrum. My jsme celkem ošetřili osm pacientů, z toho pět pacientů bylo transportováno do Prahy, dva pacienti do nemocnice v Mostě a jeden pacient na traumacentrum do Ústí nad Labem. Ta poranění nebo zranění jsou vážná,“ řekl krajský ředitel záchranné služby v Ústeckém kraji Petr Bureš.

„Těžce zraněného hosta se podařilo zachránit“

Velitel zásahu podle hasičů rozhodl o zahájení hasebních prací a zároveň vyslal skupinu hasičů s útočným proudem hledat hosta restaurace uvězněného na toaletě.

„Těžce zraněného hosta se hasičům podařilo z hořící budovy zachránit. Velitel zásahu hlásil lokalizaci požáru na operační středisko krátce po 1 hodině v noci. V současné době provádíme statické zajištění budovy,“ informovali dále hasiči.

Navzdory veškerému úsilí všech složek integrovaného záchranného systému měl požár tragické následky pro šest lidí. Dalších osm lidí je zraněných. „Šest těžce a dva středně těžce. Zranění byli transportováni do nemocnic v Praze, v Ústí nad Labem a v Mostě,“ uvedli dále hasiči.

Na místě události probíhá vyšetřování krajské kriminální policie ve spolupráci s vyšetřovateli HZS Ústeckého kraje. „Na místě události zasahovalo 12 jednotek hasičů Ústeckého kraje. V průběhu hašení se zranil jeden člen dobrovolné jednotky,“ dodali hasiči.

„Velká tragédie v Mostě“

Na místo tragédie dorazili ráno také hejtman Richard Brabec, primátor města Marek Hrvol a generální ředitel HZS ČR Vladimír Vlček.

„Pro město Most je to tragická událost,“ uvedl primátor města. „Musím poděkovat všem záchranným složkám,“ dodal. Hejtman Brabec řekl, že z pohledu kraje je to obrovská tragédie. „Je mi to strašně líto,“ dodal.

K tragédii se na sociální síti X vyjádřil také premiér Petr Fiala. „Velká tragédie v Mostě. V této těžké chvíli chci vyjádřit svou upřímnou soustrast všem pozůstalým, kteří přišli o své blízké. Všem zraněným přeji brzké uzdravení. Děkuji záchranářům, hasičům a policistům za jejich obětavou práci na místě této nešťastné události,“ uvedl premiér.