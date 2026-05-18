Policisté chtěli vůz zkontrolovat před několika dny kolem jedné hodiny v noci v ulici Plzeňská v Žatci. Řidič se ale rozhodl ujet. Hlídka, která se za ním vydala, disponovala vozem s ochranným rámem pro násilné zastavení pronásledovaného vozidla, který nakonec skutečně musela využít.
„Řidič se na komunikacích mezi Žatcem a Podbořany pokusil policisty setřást všemi myslitelnými způsoby. To se mu ale nepodařilo. Ačkoliv první PIT manévr nesplnil sledovaný účel a pro zběsile jedoucího řidiče byl spíše ochutnávkou, tak v druhém případě ochranný rám udělal svou práci. Vozidlo bylo zhruba po patnácti minutách zastaveno v blízkosti obce Pšov,“ popsal policejní mluvčí Jakub Mareš.
Za volantem seděl muž, který hned z několika důvodů řídit neměl. „Disponoval několika zákazy řízení. Policisté mu také provedli orientační test na drogy, který vyšel s pozitivním výsledkem. Po eskortě si zadržený nějakou dobu pobyl v policejní cele, odkud byl převezen do věznice v Litoměřicích, protože na něj byl vydán příkaz k dodání do výkonu trestu,“ uvedl Mareš.
Jeho kolegové v případu zahájili úkony trestního řízení. „Za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání muži hrozí trest odnětí svobody na dobu dvou let,“ doplnil mluvčí Mareš.