Dívku z polepšovny trojice nutila k prostituci, denně měla i patnáct zákazníků

  10:42aktualizováno  10:42
Kriminalisté z Ústecka po měsících vyšetřování zadrželi a obvinili dva muže a jednu ženu. Trojici stíhají kvůli obchodování s lidmi. Podle policie obvinění dlouhodobě nutili mladistvou dívku, která k nim utíkala z polepšovny, k prostituci v Předlicích. Peníze za poskytované služby jim musela odevzdávat, denně takto vydělala až sedm tisíc korun.
Čtvrť Předlice v Ústí nad Labem. Sexuální služby tu poskytují dospělí i děti.

Čtvrť Předlice v Ústí nad Labem. Sexuální služby tu poskytují dospělí i děti. (červen 2025)

Čtvrť Předlice v Ústí nad Labem. Sexuální služby tu poskytují dospělí i děti....
Čtvrť Předlice v Ústí nad Labem. Sexuální služby tu poskytují dospělí i děti....
Čtvrť Předlice v Ústí nad Labem. (červen 2025)
Čtvrť Předlice v Ústí nad Labem. (červen 2025)
27 fotografií

„Krajští kriminalisté společně s ústeckými kriminalisty ukončili několik měsíců trvající a náročné prověřování případu obchodování s lidmi. Zvlášť závažného zločinu se měli dopustit dvaapadesátiletý muž, padesátiletá žena a následně také jednašedesátiletý muž, kteří podle závěrů vyšetřovatelů dlouhodobě zneužívali svou oběť a nutili ji poskytovat sexuální služby za úplatu,“ říká krajská policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Obětí byla podle policie mladistvá dívka, která v době prvních útěků z výchovného ústavu neměla žádné stabilní rodinné zázemí. Její matka o ni dlouhodobě nejevila zájem, dívka neměla kam jít, a tak opakovaně vyhledávala rodinu obviněných, kterou od mala znala a kteří jí poskytovali dočasné útočiště.

Sex za peníze i sušenky. Děti si v Předlicích chodí vydělávat „na kamiony“

Tato závislost se postupně prohlubovala, u obviněných dívka měla jídlo, možnost přespat i pocit přijetí, který jí jinde chyběl. Právě této její situace obvinění podle kriminalistů záměrně využili.

„Podle dosavadních zjištění dívku od léta roku 2023 vozili do lokality v Ústí nad Labem – Předlicích, kde ji nechávali poskytovat sexuální služby náhodným zákazníkům. Vše probíhalo pod jejich dohledem a podle jejich pokynů. Po každé službě od ní obviněný muž přebíral peníze, které si ponechával,“ popisuje Hyšplerová.

Bez prostředků zůstala i v těhotenství

Dívka policistům uvedla, že za den mívá i dvanáct až patnáct zákazníků a obviněným odevzdávala částky pohybující se kolem šesti až sedmi tisíc korun denně. Sama si z výdělku ponechávala maximálně drobné částky na jídlo, často tajně.

„Ačkoliv obvinění věděli, že dívka ještě nedosáhla osmnácti let, její prostituci organizovali a kořistili z ní déle než rok. Po dovršení plnoletosti se situace dívky ještě zhoršila. Zůstala zcela bez prostředků, bez zázemí, bez rodiny, bez příjmu a později i v pokročilém stupni těhotenství,“ dodává policejní mluvčí.

Kriminalisté mají za to, že obvinění této její krajní tísně opětovně využili. Pod pohrůžkou, že jí odeberou dítě a nahlásí ji sociálním orgánům, ji nadále nutili k prostituci.

„Do této části případu se podle vyšetřovatelů zapojil také jednašedesátiletý muž, který měl obviněné i poškozenou vozit na místa, kde byla nucena poskytovat sexuální služby, a tam na ni dohlížet,“ vysvětluje Hyšplerová.

Kriminalisté během vyšetřování zadokumentovali opakované předávání peněz od poškozené obviněným. Dívka byla k prostituci nucena již od svých šestnácti let, kdy z ústavu utíkala právě do rodiny obviněných.

Čtvrť Předlice v Ústí nad Labem. Sexuální služby tu poskytují dospělí i děti. (červen 2025)
Čtvrť Předlice v Ústí nad Labem. Sexuální služby tu poskytují dospělí i děti. (červen 2025)
Čtvrť Předlice v Ústí nad Labem. Sexuální služby tu poskytují dospělí i děti. (červen 2025)
Čtvrť Předlice v Ústí nad Labem. (červen 2025)
27 fotografií

„Po vyhodnocení všech důkazů vyšetřovatel zahájil trestní stíhání všech tří obviněných pro zvlášť závažný zločin obchodování s lidmi a podal návrh na jejich vzetí do vazby. Soudce návrh na vazbu u dvou mladších obviněných akceptoval. Třetí z obviněných je stíhán na svobodě. Obviněným v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dvanáct let,“ doplňuje policejní mluvčí.

