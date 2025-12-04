Dívku z polepšovny trojice nutila k prostituci, denně měla i patnáct zákazníků

„Krajští kriminalisté společně s ústeckými kriminalisty ukončili několik měsíců trvající a náročné prověřování případu obchodování s lidmi. Zvlášť závažného zločinu se měli dopustit dvaapadesátiletý muž, padesátiletá žena a následně také jednašedesátiletý muž, kteří podle závěrů vyšetřovatelů dlouhodobě zneužívali svou oběť a nutili ji poskytovat sexuální služby za úplatu,“ říká krajská policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.
Obětí byla podle policie mladistvá dívka, která v době prvních útěků z výchovného ústavu neměla žádné stabilní rodinné zázemí. Její matka o ni dlouhodobě nejevila zájem, dívka neměla kam jít, a tak opakovaně vyhledávala rodinu obviněných, kterou od mala znala a kteří jí poskytovali dočasné útočiště.
Tato závislost se postupně prohlubovala, u obviněných dívka měla jídlo, možnost přespat i pocit přijetí, který jí jinde chyběl. Právě této její situace obvinění podle kriminalistů záměrně využili.
„Podle dosavadních zjištění dívku od léta roku 2023 vozili do lokality v Ústí nad Labem – Předlicích, kde ji nechávali poskytovat sexuální služby náhodným zákazníkům. Vše probíhalo pod jejich dohledem a podle jejich pokynů. Po každé službě od ní obviněný muž přebíral peníze, které si ponechával,“ popisuje Hyšplerová.
Bez prostředků zůstala i v těhotenství
Dívka policistům uvedla, že za den mívá i dvanáct až patnáct zákazníků a obviněným odevzdávala částky pohybující se kolem šesti až sedmi tisíc korun denně. Sama si z výdělku ponechávala maximálně drobné částky na jídlo, často tajně.
„Ačkoliv obvinění věděli, že dívka ještě nedosáhla osmnácti let, její prostituci organizovali a kořistili z ní déle než rok. Po dovršení plnoletosti se situace dívky ještě zhoršila. Zůstala zcela bez prostředků, bez zázemí, bez rodiny, bez příjmu a později i v pokročilém stupni těhotenství,“ dodává policejní mluvčí.
Kriminalisté mají za to, že obvinění této její krajní tísně opětovně využili. Pod pohrůžkou, že jí odeberou dítě a nahlásí ji sociálním orgánům, ji nadále nutili k prostituci.
„Do této části případu se podle vyšetřovatelů zapojil také jednašedesátiletý muž, který měl obviněné i poškozenou vozit na místa, kde byla nucena poskytovat sexuální služby, a tam na ni dohlížet,“ vysvětluje Hyšplerová.
Kriminalisté během vyšetřování zadokumentovali opakované předávání peněz od poškozené obviněným. Dívka byla k prostituci nucena již od svých šestnácti let, kdy z ústavu utíkala právě do rodiny obviněných.
„Po vyhodnocení všech důkazů vyšetřovatel zahájil trestní stíhání všech tří obviněných pro zvlášť závažný zločin obchodování s lidmi a podal návrh na jejich vzetí do vazby. Soudce návrh na vazbu u dvou mladších obviněných akceptoval. Třetí z obviněných je stíhán na svobodě. Obviněným v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dvanáct let,“ doplňuje policejní mluvčí.