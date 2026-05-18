Kolem půl šesté večer přijala policie na tísňové lince oznámení, že se v centru města pohybuje ozbrojený muž. Na místo okamžitě vyrazilo několik hlídek. Krátce nato policisté zjistili, že podezřelý se vrátil do budovy na rohu ulic Ruská a Na Příkopě. Okolí domu proto uzavřeli.
„Vzal do ruky dlouhou palnou zbraň a vyšel s ní na ulici. Tam se pohyboval a mířil hlavní na kolem projíždějící vozidlo, čímž u posádky vzbudil obavy o život,“ uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská.
Zmíněný dům patří chomutovskému podnikateli, jenž redaktorce iDNES.cz řekl, že situace působila spíše komicky. Podle jeho slov se na místě řešilo natáčení historického filmu. „Zkoušel jsem dva nové herce pro svůj film,“ uvedl podnikatel, jenž muže se zbraní označil za „pana Kocourka“.
„Kocourek hrozně chtěl předvést, jak umí hrát. Měl jsem tu položenou pušku. On ji vzal a vyběhl ven. A jak utíkal, spadly mu kalhoty a měl venku p**el,“ popsal situaci.
Zásahové jednotky v budově zadržely celkem tři muže, čtvrtého chytili policisté krátce poté na jiném místě v Chomutově. Uvnitř objektu policie zajistila čtyři zbraně, z toho jednu dlouhou.
Podnikatel si však stěžuje, že mu policie odvezla celou jeho sbírku historických kousků. „Sebrali mi všechny brokovnice a zbraně, které byly nepoužitelné a které jsem měl zrovna prodat. Ta puška, co s ní vyběhl, neměla ani kohoutky, byl to jen kus železa. Není na ně potřeba zbrojní průkaz. Neměl jsem tu ani jeden náboj,“ čertil se podnikatel, který zároveň policii zkritizoval za to, že mu prohledala celý několikapatrový dům a zničila několik dveří a okno.
Před samotným incidentem skupinka v objektu podle policie hojně popíjela alkohol. Podnikatel to označil za „koštování hruškovice a meruňkovice“.
Hlavní aktér však při zkoušce zjevně nezůstal jen u alkoholu. „S mužem byla provedena dechová zkouška s pozitivním výsledkem 1,29 promile. Také orientační test na drogy byl pozitivní na amfetamin a metamfetamin,“ potvrdila mluvčí policie.
Zatímco zbylé tři zadržené muže policie po výslechu propustila, šestatřicetiletý muž zůstává v rukou zákona. Vyšetřovatel jej obvinil z trestných činů nebezpečného vyhrožování a výtržnictví a podal podnět k vzetí do vazby. V případě prokázání viny mu hrozí až tři roky vězení.
Zajištěné zbraně nyní prozkoumají policejní experti, kteří budou zjišťovat, zda byly schopné střelby.