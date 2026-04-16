Msta za pokutu? Revizorku mimo službu surově zbili, policie hledá útočníka

Miroslava Strnadová
  18:22aktualizováno  18:22
Mostečtí kriminalisté pátrají po agresorovi, který surově napadl zaměstnankyni tamního dopravního podniku. Útočník si na ženu počkal v jejím volném čase a brutálně ji zbil poté, co v ní poznal revizorku. Vedení Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova (DPmML) útok ostře odsoudilo a žádá veřejnost o pomoc při dopadení pachatele.
K incidentu došlo 23. února kolem půl osmé večer u dětského hřiště v prostoru ulic Zdeňka Fibicha, Československé mládeže a Jaroslava Vrchlického v Mostě. Podle policie nešlo o náhodu, útočník si oběť vyhlédl záměrně kvůli její profesi.

„Podezřelý poškozenou oslovil s tím, že ji poznal v souvislosti s jejím zaměstnáním. Nejprve do ní strčil a povalil ji na zem, kde ji několikrát udeřil a nakonec do ní kopl,“ popsal brutální napadení policejní mluvčí Václav Krieger. Žena musela po útoku vyhledat lékařské ošetření. Podle zjištění redakce iDNES.cz je stále v pracovní neschopnosti, do zaměstnání by se měla vrátit v průběhu května.

Policie o události poprvé informovala v polovině března, kdy vyhlásila pátrání po pachateli a také svědcích, kteří incident viděli a pomohli by s dopadením útočníka. Podle popisu se jednalo o muže tmavé pleti ve věku kolem 40 let, vysokého 175 až 180 centimetrů. Na tváři měl pravděpodobně strniště a na hlavě kapuci. V době útoku měl na sobě šedou mikinu, světlé džíny a černé sportovní boty. Z místa činu utíkal směrem ke Třídě Budovatelů ke kolejišti.

Protože se pachatele nepodařilo dopadnout, ve čtvrtek odpoledne se k policejní výzvě oficiálně připojil i dopravní podnik, který vydal prohlášení na svých webových stránkách a na sociálních sítích.

Vedení podniku se proti násilí na svých zaměstnancích ostře ohradilo. „Násilí na našich lidech je pro nás naprosto nepřijatelné, ať už k němu dojde přímo ve vozech, nebo v soukromém čase jako pomsta za výkon povolání. Uděláme vše pro to, aby pachatel nezůstal nepotrestán,“ napsal ředitel DPmML Daniel Dunovský.

Policisté se navíc domnívají, že by se útočník mohl svým činem někomu pochlubit. Jakékoliv informace k jeho totožnosti nebo pohybu v inkriminovanou dobu přijmou operátoři na tísňové lince 158.

