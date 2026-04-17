„V části Trnovany kolem hlídkujících policistů projelo auto, které řídil muž, o němž hlídka věděla, že má zákaz řízení motorových vozidel. Policisté se proto rozhodli vozidlo zkontrolovat. Řidič však nerespektoval znamení k zastavení a začal ujíždět vysokou rychlostí směrem do centra,“ popsala policejní mluvčí Ilona Gazdošová.
Při zběsilé jízdě šofér poškodil tři zaparkovaná vozidla. „Štěstí bylo, že v nočních hodinách nebyl v ulicích běžný provoz, a nedošlo tak k horším následkům,“ podotkla Gazdošová.
Po zadržení obviněný nadýchal téměř dvě promile alkoholu a vyšel mu pozitivně test na amfetamin a metamfetamin. Jeho auto mělo také propadlou technickou kontrolu.
Za obdobný prohřešek už byl v minulosti trestaný, proto si po aktuálním obvinění počká na další verdikt soudu ve vazbě. Policie muže obvinila z ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí.