Policie zadržela člověka, který se dnes vpodvečer pohyboval v centru Chomutova s dlouhou zbraní. Později se uchýlil do budovy v Riegerově ulici, ze které byl podle hasičů cítit plyn. Mluvčí policie Veronika Hyšplerová ČTK řekla, že veřejnosti nehrozí žádné nebezpečí.
"V současné době probíhají úkony trestního řízení a případem se nadále zabývají kriminalisté," uvedla Hyšplerová. S policisty spolupracovali hasiči. Jejich mluvčí Sabina Moravcová ČTK řekla, že do centra města vyjelo pět jednotek. Další podrobnosti neuvedla.