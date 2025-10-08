Policie v Ústí spojí oddělení. Personálně posílíme a budeme pružnější, slibuje

„Důvodem jsou zejména organizační a personální potřeby. Spojením útvarů dojde ke zvýšení tabulkového počtu policistů, konkrétně na 45 míst v rámci obvodního oddělení Neštěmice,“ uvedla tisková mluvčí krajského ředitelství Policie ČR Ústeckého kraje Veronika Hyšplerová.
Lidé z Krásného Března však o přítomnost hlídek nepřijdou, naopak. Budova původního oddělení bude nově využita pro potřeby oddělení hlídkové služby, tedy policistů, kteří se denně pohybují v ulicích, dohlížejí na pořádek, kontrolují riziková místa a zasahují při přestupcích či trestných činech.
V lokalitě tak podle Veroniky Hyšplerové zůstane vyšší koncentrace uniformovaných policistů. Policie navíc plánuje zachovat dostupnost úřední místnosti pro veřejnost.
„Díky posílení personálu a efektivnějšímu využití zázemí budeme schopní pružněji a lépe reagovat na potřeby občanů jak v Neštěmicích, tak v Krásném Březně,“ doplnila Hyšplerová.
Reakce místních jsou zatím smíšené. „Jestli tu bude víc hlídek a rychlejší reakce, pak to vítám. Hlavně aby bylo bezpečno,“ říká pan Milan. Naopak paní Alena zůstává skeptická: „Mně je to jedno. Stejně většinou nejsou tam, kde by měli být.“
Změna se podle policie projednávala i s vedením neštěmického obvodu, pod který obě čtvrti spadají. Starostka Neštěmic Yveta Tomková (Vaše Ústí) novinku vítá. „Vnímám to velice pozitivně, protože přibudou dalších policisté,“ uvedla.
„Věřím, že to přispěje k větší bezpečnosti obyvatel, a těším se, až se změna v praxi projeví,“ doplnila starostka.