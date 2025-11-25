Incident se odehrál v sobotu 22. listopadu kolem 16. hodiny. „Na dotaz hlídky, kde se vše stalo a zda se osoba, která ho bodla, nachází ještě na místě, muž sdělil, že se vše odehrálo u lavičky za provozovnou Barborka,“ konkretizoval zástupce šéfa městské policie Jan Novotný.
Hlídka proto s mužem došla za provozovnu, kde poškozený na dálku ukázal na údajného útočníka.
Jeden ze strážníků následně přivolal záchranku a poskytl zraněnému první pomoc, druhý se vydal za označeným pachatelem.
„Dostihl ho na konci parku. Pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu a ke zjištění totožnosti pachatele, zamezení jeho útěku a zajištění důkazů byly proti muži použity donucovací prostředky, a to hmaty a chvaty sebeobrany a posléze mu byla přiložena služební pouta,“ řekl Novotný.
Dodal, že šlo o muže středního věku s trvalým pobytem ve slovenských Michalovcích.
Další přivolaná hlídka zajistila tři svědky události.
Případ si pak převzala státní policie, která zatím nebyla příliš konkrétní. „Ústečtí kriminalisté se v současné době zabývají incidentem mezi dvěma muži, který se stal o víkendu. V této chvíli provádíme standardní úkony trestního řízení. Bližší informace nemůžeme sdělit,“ uvedla mluvčí policie Veronika Hyšplerová.
Pobodaný skončil v nemocnici. „Muže jsme převezli do ústecké Masarykovy nemocnice k vyloučení středně závažných zranění,“ sdělil mluvčí zdravotnické záchranné služby Prokop Voleník.