Incident se odehrál tento týden v pondělí. K první kolizi došlo před 17. hodinou. „Řidička se podle svědků pokoušela zaparkovat mezi stojící vozidla, přičemž neodhadla vzdálenost a do jednoho narazila. Následně při dalším parkovacím manévru narazila pravou zadní částí svého vozidla do zdi,“ popsala policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.
Osmapadesátiletá žena pak chtěla z místa odjet, v čemž se jí pokusil zabránit šestatřicetiletý muž, jenž se postavil před její auto. „Na jeho přítomnost ale vůbec nereagovala, prudce se rozjela, nabralа ho na kapotu a jela přibližně 150 metrů, než před křižovatkou konečně zastavila. Muž následně z kapoty spadl,“ uvedla Hyšplerová.
Šoférka dál pokračovala v jízdě k obchodnímu domu, kde opět narazila do jiného auta. Vystoupila a šla nakupovat, jako kdyby se nic nestalo. Když se vrátila na parkoviště, čekala na ni policejní hlídka.
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„Na pokyny příslušníků nereagovala, začala se chovat agresivně. Hlídka proto musela použít donucovací prostředky a ženu následně omezit na osobní svobodě,“ poznamenala Hyšplerová s tím, že dotyčná nadýchala 2,56 promile.
Policisté ji převezli na záchytku. Událostí se dál zabývají, zjišťují veškeré okolnosti.