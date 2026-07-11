Úspěšné bylo pátrání po dvanáctiletém chlapci z Polska, který se dnes odpoledne ztratil v národním parku České Švýcarsko. Chlapce se podařilo nalézt díky hromadné SMS zprávě, kterou rozeslali hasiči návštěvníkům národního parku. ČTK o tom informovala krajská mluvčí policie Veronika Hyšplerová.
"Návštěvníci parku ho objevili a následně předali do rukou policistů. Děkujeme všem, kteří se zapojili do pátrání a pomohli k jeho šťastnému konci," dodala Hyšplerová.
Chlapec se ztratil v okolí Mariiny vyhlídky nedaleko Jetřichovic na Děčínsku. Do pátrací akce byli nasazeni příslušníci speciální pořádkové jednotky, psovodi, hasiči, strážci národního parku i drony.