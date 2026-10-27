Policie v Ústeckém kraji vyšetřuje v souvislosti s volbami dva trestné činy

Policisté v Ústeckém kraji vyšetřují dva případy spojené s uplynulými volbami jako trestný čin. V prvním případě jde o podezření ze spáchání trestného činu maření přípravy a průběhu voleb a referenda, ve druhém pak o podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby a současně z maření přípravy a průběhu voleb a referenda. Celkem se policisté zabývali devíti případy. ČTK to dnes řekl mluvčí krajské policie Kamil Marek.
Po vyhodnocení zjištěných skutečností ve třech případech policisté neshledali protiprávní jednání. Ve dvou případech dál vyšetřují podezření z možného maření přípravy a průběhu voleb a referenda. V obou případech se nyní zabývají tím, zda šlo o protiprávní jednání.
"Dalším případem jsme se zabývali v přestupkové rovině, a to v souvislosti s podezřením ze spáchání přestupku spočívajícího ve schválnosti," uvedl Marek. Na veřejně přístupných výlepových plochách a sloupech veřejného osvětlení byl vylepen plakát s karikaturou zobrazující kandidující osobu. "Věc byla odložena, neboť se ani přes provedené šetření nepodařilo zjistit skutečnosti odůvodňující zahájení řízení proti konkrétní osobě," uvedl mluvčí.
V dalším případě se policisté zabývali podezřením z pomluvy v souvislosti s komentářem zveřejněným pod příspěvkem politického hnutí na facebooku, který se týkal komunálních voleb. "Věc byla oznámena příslušnému správnímu orgánu k dalšímu opatření, neboť mohla naplňovat znaky přestupkového jednání," řekl mluvčí.
Komunální volby se v České republice konaly 9. a 10. října. V Ústeckém kraji se k tomu uskutečnilo jedno referendum a ve dvou obvodech volby do Senátu. Lidé podali na dvacet návrhů na přezkum voleb ke krajskému soudu. V minulosti se na severu Čech opakovaly volby například na Moldavě či v Chomutově.