Některé členy organizované skupiny pojily i rodinné vazby. Obviněných je sedm mužů ve věku od 27 do 57 let a jedna devětašedesátiletá žena. Všem hrozí až deset let vězení.

Poznatky k drogové trestné činnosti předala kriminalistům Vězeňská služba ČR.

„Rozpletení případu bylo složité a časově náročné, jelikož se trestná činnost odehrávala především za zdmi věznice na Lounsku. Odsouzení, kteří byli zároveň odběrateli drog a jsou stále ve výkonu trestu, měli obavu z případného navýšení trestu či kázeňského postihu, a tak nechtěli s policisty spolupracovat,“ popsal mluvčí lounské policie Jakub Mareš.

Zajímavostí podle něj byla také šifrovaná komunikace, kterou museli kriminalisté dekódovat.

Po výslechu několika klíčových svědků se podařilo zjistit, že nelegální aktivity organizované skupiny se netýkaly jen vnitřních prostor věznice. Skupina mimo ni zakázané látky ve velkém shromažďovala.

„Dle našich informací se za zdi pokoušeli pronést zakázané látky různými způsoby, a to především přes civilní osobu, která vykonávala své pracovní povinnosti na vnitřním střeženém pracovišti věznice,“ doplnil mluvčí. Vězeňská služba v jednom případě překazila předávku drog v návštěvních hodinách.

Organizovaná skupina pašovala buprenorfin, suboxone a metamfetamin, který je známý jako pervitin. „S vědomím lounského okresního soudu kriminalisté provedli několik domovních prohlídek. Při těch zajistili mnoho důkazů svědčících o drogové činnosti, přičemž samotné zakázané látky nevyjímaje,“ řekl Mareš.

Policie osmičlennou skupinu zadržela, všichni si vyslechli obvinění z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a také z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.