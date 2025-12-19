Kriminalisté po 13 letech objasnili vraždu muže bez nohy, obvinili dva lidi

Kriminalisté objasnili vraždu muže z Litoměřicka, jehož ostatky se našly po 13 letech letos v dubnu. Dva lidi obvinili z vraždy, hrozí jim až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Stíhaní jsou na svobodě.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Lidské ostatky byly nalezeny u bývalého hospodářského stavení. Ke ztotožnění výrazně přispěl zdravotní handicap poškozeného, který měl pouze jednu nohu. Následně totožnost muže s jistotou potvrdilo zkoumání genetického materiálu.

Po muži policie vyhlásila pátrání v roce 2012, následně byl Okresním soudem v Kladně stíhán jako uprchlý. Tehdy existovaly indicie, že se mohl zdržovat v Anglii, kde měl rodinu.

Roky pohřešovaného muže patrně zavraždili. Ztotožnění usnadnilo to, že neměl nohu

Po ztotožnění poškozeného se kriminalisté zaměřili na mapování jeho pohybu a životních vazeb v době před jeho smrtí.

„Stopy vyšetřování vedly mimo jiné také na Kladensko, kde se měl muž v minulosti pohybovat. Policisté zjišťovali, za jakých okolností se dostal do lokality na Litoměřicku, co bylo přesnou příčinou jeho smrti a jaké události celému skutku předcházely,“ uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

V souvislosti s tímto případem kriminalisté 16. prosince zadrželi pět lidí, dva z nich obvinili ze zvlášť závažného zločinu vraždy.

19. prosince 2025

