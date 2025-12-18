Muž po zásahu taserem upadl na nůž a zemřel. Na stíhání policisty není shoda

Monika Gordíková
  10:52aktualizováno  10:52
Ani po téměř dvou letech není u konce vyšetřování případu, kdy na Chomutovsku zemřel duševně nemocný muž poté, co po zásahu policejním taserem upadl na nůž. Naopak. Jak zjistil portál iDNES.cz, kauza se vrací na úplný začátek. Zainteresované orgány se neshodnou, zda se daný policista dopustil trestného činu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Celá věc je nyní zpátky v prověřování, tady na samém počátku,“ sdělila iDNES.cz náměstkyně z Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem Kateřina Doušová.

Událost se odehrála 19. února 2024 v Bílencích na Chomutovsku. Čtyřicetiletý muž tehdy doma popadl kuchyňský nůž a v pyžamu s ním vyšel na zahradu se slovy, že si hodlá ublížit. Jeho otec proto přivolal záchranku a na místo dorazily i policejní hlídky.

Muž desítky minut držel nůž proti sobě. Jeden z policistů následně proti němu použil taser, což je elektrický paralyzér, který člověka znehybní. Muž pak padl na nůž a zdravotníci ho již nezachránili.

Muž proti sobě držel nůž, po zásahu policejním taserem na něj spadl a zemřel

Zákrok začala prověřovat Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), která později začala daného policistu stíhat pro usmrcení z nedbalosti. Když ale spis následně doputoval na krajské státní zastupitelství, nastal zásadní obrat.

Dozorující žalobce totiž se závěry GIBS nesouhlasil. Zrušil usnesení o zahájení trestního stíhání a rozhodl o odložení věci, protože v jednání policisty nespatřoval trestný čin.

Proti tomu se ale ohradili pozůstalí, podle nichž muž zemřel na základě „zpackané policejní akce“. „Jednoznačně je to vina policie. Tím taserem ho zabili. Není nic horšího, než když vidíte, jak vám dítě umírá před očima,“ uvedl bezprostředně po tragédii v roce 2024 mužův otec. Podotkl, že zasahující policisty tehdy informoval o synově nemoci, kvůli které byl dlouhodobě v péči psychiatra.

Pozůstalí proto podali stížnost k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze. A tam nyní po přezkoumání spisu usnesení o odložení kauzy zrušili.

„Vrchní státní zastupitelství nařídilo, aby byly ve věci opatřeny další podklady,“ poznamenala Doušová. Jedná se například o některé znalecké posudky. Jejich pořízení zabere několik měsíců.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do Athén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje, že i zcela nesmyslné virály mohou ovládnout globální trendlists. Zájem navíc živí i samotný Google,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Jak dobře znáte vánoční filmy?

Z filmu Pelíšky

Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás lehce poťouchlý kvíz, který prověří vaše znalosti o klasických i moderních, českých i zahraničních,...

Máte Lítačku v mobilu? Kvůli špatně zvolené fotce vám mohou revizoři v Praze znepříjemnit život

Aplikace PID lítačka

V příštím roce definitivně končí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly prodloužení. Výměna se dotkne jen cestujících s kartami z roku 2016. Žádat jde osobně či on-line, nová karta...

Podvodníci nabízejí lístky na zápas Slavie s Barcelonou, muž přišel o 22 tisíc

ilustrační snímek

Velkého zájmu o jeden z vrcholů tuzemské fotbalové sezony, lednový zápas pražské Slavie se španělskou Barcelonou v Lize mistrů, už zneužívají podvodníci. Naletěl jim muž ze Šumperska, který si chtěl...

18. prosince 2025  13:52,  aktualizováno  13:52

Ústecká zoo má novou vizuální tvář, odkazuje k přírodě, hraje barvami i tvary

ĂšsteckĂˇ zoo mĂˇ novou vizuĂˇlnĂ­ tvĂˇĹ™, odkazuje k pĹ™Ă­rodÄ›, hraje barvami i tvary

Zoologická zahrada v Ústí nad Labem dnes představila novou vizuální identitu. Odkazuje na směřování organizace, která chce být blíž přírodě i návštěvníkům....

18. prosince 2025  12:10,  aktualizováno  12:10

Část nelegálního odpadu se z Brna vrací do Německa, o zbytku rozhodnou v lednu

Specializovaná firma nakládá německý odpad z nelegální skládky v brněnských...

Najatá firma začala ve čtvrtek z nelegální skládky v brněnských Horních Heršpicích odvážet část odpadu zpět do Německa. Půjde o 35 tun karbonového prachu, který je naložený ve velkoobjemových vacích....

18. prosince 2025  11:22,  aktualizováno  13:44

Přestavba trati mezi Prahou a Kladnem dostala zelenou, práce začnou příští rok

Nová železniční trať Praha - Kladno, zastávka Výstaviště. (24. srpna 2024)

Modernizace trati mezi Prahou a Kladnem získala podle informací od Správy železnic (SŽ) pravomocné stavební povolení. Stavba začne v příštím roce, zhotovitel je již vybraný. Dokončení prací se...

18. prosince 2025  13:42,  aktualizováno  13:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Biatlon v Le Grand Bornand 2025: V kolik startují čeští biatlonisté a proč přišly změny v sestavě

Mikuláš Karlík v závodě mužských štafet na SP v Hochfilzenu.

Poslední biatlonová zastávka v tomto roce je tady. Biatlonisté míří do francouzského Le Grand Bornand. Česká výprava tam zamířila hned s několika novými jmény.

18. prosince 2025  13:37

TCL představí na veletrhu CES 2026 budoucnost s pokročilými vizuálními inovacemi a portfoliem produktů založených na umělé inteligenci

18. prosince 2025  13:29

Jihočeský kraj bude v příštím roce hospodařit se schodkem 3,2 mld. Kč

JihoÄŤeskĂ˝ kraj bude v pĹ™Ă­ĹˇtĂ­m roce hospodaĹ™it se schodkem 3,2 mld. KÄŤ

Jihočeský kraj bude v příštím roce hospodařit se schodkem 3,2 miliardy korun. Zastupitelé dnes schválili rozpočet s příjmy bezmála 27,5 miliardy korun a výdaji...

18. prosince 2025  11:45,  aktualizováno  11:45

Brno hledá projektanta pro první etapu přeměny školy na centrum Leoše Janáčka

ilustrační snímek

Brno hledá zhotovitele projektové dokumentace pro první etapu proměny areálu někdejší varhanické školy na centrum Leoše Janáčka. Práce se dotknou zejména...

18. prosince 2025  11:37,  aktualizováno  11:37

Lyžuje se v Krkonoších i Orlických horách, areály rozšiřují nabídku

ilustrační snímek

V Královéhradeckém kraji se o víkendu bude lyžovat na více než 25 kilometrech sjezdovek. Lyžuje se v Krkonoších i Orlických horách převážně na technickém...

18. prosince 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

Na dálnici D6 boural kamion, do okolí se rozletěly lahve s minerálkou

Nehoda na D6. Havaroval kamion s minerálkou.

Kamion převážející lahve s minerální vodou ráno havaroval na 79. kilometru dálnice D6 poblíž Lubence. Vůz skončil převrácený na boku v příkopu, všude kolem se rozsypaly zelené lahve. Nehoda se obešla...

18. prosince 2025  9:52,  aktualizováno  13:11

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Aurora a Tom Rowlands přivezou na Colours of Ostrava společný projekt Tomora

ilustrační snímek

Na festival Colours of Ostrava se po osmi letech vrátí norská zpěvačka Aurora. Půjde o její třetí vystoupení v programu ostravské přehlídky. Tentokrát ale...

18. prosince 2025  11:23,  aktualizováno  11:23

Lyžařskou sezonu v Libereckém kraji po Ještědu zahájí i krkonošská Rokytnice

LyĹľaĹ™skou sezonu v LibereckĂ©m kraji po JeĹˇtÄ›du zahĂˇjĂ­ i krkonoĹˇskĂˇ Rokytnice

Lyžařskou sezonu v Libereckém kraji po Ještědu v Liberci zahájí i krkonošská Rokytnice nad Jizerou. V částečném provozu budou také skiareály Severák v...

18. prosince 2025  11:17,  aktualizováno  11:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.