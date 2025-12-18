„Celá věc je nyní zpátky v prověřování, tady na samém počátku,“ sdělila iDNES.cz náměstkyně z Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem Kateřina Doušová.
Událost se odehrála 19. února 2024 v Bílencích na Chomutovsku. Čtyřicetiletý muž tehdy doma popadl kuchyňský nůž a v pyžamu s ním vyšel na zahradu se slovy, že si hodlá ublížit. Jeho otec proto přivolal záchranku a na místo dorazily i policejní hlídky.
Muž desítky minut držel nůž proti sobě. Jeden z policistů následně proti němu použil taser, což je elektrický paralyzér, který člověka znehybní. Muž pak padl na nůž a zdravotníci ho již nezachránili.
Zákrok začala prověřovat Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), která později začala daného policistu stíhat pro usmrcení z nedbalosti. Když ale spis následně doputoval na krajské státní zastupitelství, nastal zásadní obrat.
Dozorující žalobce totiž se závěry GIBS nesouhlasil. Zrušil usnesení o zahájení trestního stíhání a rozhodl o odložení věci, protože v jednání policisty nespatřoval trestný čin.
Proti tomu se ale ohradili pozůstalí, podle nichž muž zemřel na základě „zpackané policejní akce“. „Jednoznačně je to vina policie. Tím taserem ho zabili. Není nic horšího, než když vidíte, jak vám dítě umírá před očima,“ uvedl bezprostředně po tragédii v roce 2024 mužův otec. Podotkl, že zasahující policisty tehdy informoval o synově nemoci, kvůli které byl dlouhodobě v péči psychiatra.
Pozůstalí proto podali stížnost k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze. A tam nyní po přezkoumání spisu usnesení o odložení kauzy zrušili.
„Vrchní státní zastupitelství nařídilo, aby byly ve věci opatřeny další podklady,“ poznamenala Doušová. Jedná se například o některé znalecké posudky. Jejich pořízení zabere několik měsíců.