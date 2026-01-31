Upovídaní vtipálci. Stát před jinými nás dřív mučilo, říkají oceňovaní mluvčí

Monika Gordíková
  8:32
Jeden jako dítě koktal, druhý se kvůli trémě otáčel zády. Roky se styděli mluvit před jinými. Dnes je to jejich povolání. Prokop Voleník se stal mluvčím zdravotnických záchranářů Ústeckého kraje, Kamil Marek v témže regionu ve stejné funkci prezentuje práci policie. Oba za to mají ceny. Pozornost už jim nevadí. Proto si užili společný rozhovor, při kterém se smáli a i jim oči vlhly dojetím.
Mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Prokop Voleník (na snímku...

Mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Prokop Voleník (na snímku blíže) a mluvčí Policie ČR v Ústeckém kraji Kamil Marek | foto: Policie ČR

Mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Prokop Voleník (vlevo) a...
Mluvčí Policie ČR v Ústeckém kraji Kamil Marek
Mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Prokop Voleník
Mluvčí Policie ČR v Ústeckém kraji Kamil Marek (vlevo) a mluvčí Zdravotnické...
9 fotografií

Takhle to vypadá, když si ke stolu posadíte dvě neřízené střely. „My si asi budeme skákat do řeči, jestli to nevadí. Ale s tím určitě počítáte,“ usměje se hned na začátku Kamil Marek. Pak už jenom stačí naťuknout téma a nechat pány vyprávět. Kdy se rozhodli stát se záchranářem, potažmo policistou?

Prokop: Vystudoval jsem střední školu ekonomického směru, ale když jsem v létě 1997 odjel na Moravu pomáhat při povodních, něco se ve mně hnulo. Najednou jsem cítil, že chci pomáhat lidem. Napadlo mě, že bych se mohl dát k hasičům, ale když jsme se rozhlédl kolem sebe a viděl ty chlapy o rozměrech Arnolda Schwarzeneggera… Vždyť já měřím 165 centimetrů. Tenkrát jsem ještě k tomu vážil asi jenom 45 kilo.
Kamil: Teď máš kolik?
Prokop: Asi 65. No… byly Vánoce, takže spíš k 70 kilům. Zkrátka přirovnání „chlap jak hora“ ke mně fakt nesedí. Když jsem nastoupil na záchranku, oblékal jsem uniformu XXS.
Kamil: Počkej, to existuje? Co to je za velikost, proboha?
Prokop: Museli mi ji nechat ušít. Zatímco do výšky mám dneska o centimetr míň, co do oblečení už oblékám i emko. Akorát boty mám teda pořád 38,5. Kolegové se mi samozřejmě smějí. Rád bych upozornil, že velikost nohy nebo nosu vůbec nesouvisí s velikostí jiného orgánu. Ale abych se vrátil k otázce, protože v Ústí v daný rok neotevírali obor zdravotnický záchranář, vystudoval jsem všeobecnou sestru a nastoupil do nemocnice, kde jsem vystřídal několik oddělení. Později jsem nastoupil i na toho zdravotnického záchranáře a postupně došel až k magisterskému titulu.
Kamil: Já jsem vystudovaný učitel pro druhý stupeň základní školy a střední školy. Učil jsem tělocvik a občanku. Jednou dokonce hrozilo, že bych mohl učit hudebku, což mě vyděsilo, protože s tím předmětem jsem neměl vůbec žádné zkušenosti, nehraji na žádný nástroj. Pro mě i pro žáky by to byla katastrofa. S možností jít k policii jsem koketoval dlouho. Inspirací mi byli mí nejbližší, protože uniformu obléká mamka a oblékali ji i taťka a děda. Nejprve jsem sloužil v Litoměřicích, odkud pocházím. Pak jsem chvilinku dělal tiskového mluvčího a preventistu v Lounech, až jsem dostal absolutně nečekanou nabídku dělat vedoucího mluvčích v Ústeckém kraji.

Moje začátky v téhle roli byly úplně šílené. Najednou jsem musel říkat svým kolegům, kteří mě zaučovali, co mají dělat. Stoupnout si před kameru znamenalo stres jako blázen. Musím se k něčemu přiznat. Už jen to, že jsem se stal učitelem, pro mě znamenalo vystoupit z komfortní zóny, protože já jako dítě nesnášel vystupovat před třídou a říkat básničku. Býval jsem tak nervózní, že jsem musel stát zády. A pak najednou jsem měl skoro denně mluvit na kameru, do diktafonů…
Prokop: Taky na sebe něco prásknu. V pubertě jsem strašně koktal. Pořád jsem zadrhával. Na střední se mi holky hrozně smály. Před tabulí jsem si radši nechal dát pětku, než abych promluvil. Zachránila mě moje třídní, která ostatní učitele přemluvila, aby mě nezkoušeli a dávali mi psát písemky a seminárky navíc. Z tohohle pohledu byla skvělá vyšší odborná škola a studium na všeobecnou sestru. Tam se mi spolužačky naopak nesmály vůbec.

Navíc jsem fungoval jako propojka mezi holkami na VOŠce a kluky ze záchranářského oboru, kde jsem měl kamaráda. Díky mně vznikla řada vztahů. A řada už jich teda taky zanikla, ale to sem nepatří. Jak už jsem řekl, než jsem přišel k záchrance, pracoval jsem v nemocnici, mimo jiné i na gastroenterologii, kde mi pan primář jednou zadal připravit přednášku na chystanou konferenci. Já a přednášet? Ale dal jsem to, a tím vlastně odstartovala moje komunikační kariéra.

Jako hasič se o sebe musíte trochu bát, nesmíte být magor, říká mluvčí Kavka

Šestačtyřicetiletý Prokop Voleník je mluvčím Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje deset let, o devět let mladší Kamil Marek slouží u policie od sedmadvaceti a krajským šéfem mluvčích je třetí rok. „Ty toho napovídáš hrozně moc. Já v tom rozhovoru vůbec nebudu,“ říká Marek až roztomile vyčítavě směrem k Voleníkovi. Když jeho „rozhovorový“ parťák mluví, často nedočkavě poposedává a dělá si poznámky, aby nezapomněl, co má na srdci. „To jsi pořád tak ukecaný?“ hází Marek další otázku do placu sám.

Prokop: Já jsem šíleně upovídaný v práci. Nebo když se dostanu do nějaké společnosti. Ale doma kolikrát dokážu být úplně ticho. Záleží, co mám za sebou. Když v rámci své funkce na záchrance vedu osmihodinové školení o první pomoci, což je taková moje one man show, kdy se snažím o zábavnou formu, tak pak potřebuji klid. Plně chápu herecké velikány, kteří se před lidmi takzvaně vydali a doma už s nimi nic moc nebylo.
Kamil: Rozumím tomu. Dřív jsem hodně přednášel o tématech týkajících se policejní prevence a doma jsem pak vždycky chtěl klid. Jen jsem si pustil muziku a unikl do svého světa. Teď už žádné přednášky nemám, dělají je spíše kolegové. (Kamil Marek je vedoucím Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, kde pod něj spadá několik lidí. Například mluvčí jednotlivých okresů – pozn. redakce)
Prokop: Já mám školeních a promo záchranářských akcí pro veřejnost či firmy pořád dost a jak jsem se před lety postupně úplně přestal bát vystupovat před lidmi, tak si to teď užívám.

Mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Prokop Voleník (vlevo) a mluvčí Policie ČR v Ústeckém kraji Kamil Marek

Oba pánové podle všeho dělají svoji práci dobře. Voleník byl už několikrát oceněn v celorepublikové anketě Mluvčí roku. Marek se může chlubit trofejí Policista roku 2024 v Ústeckém kraji. Nadřízení vyzdvihli jeho nadšení pro práci, kterým strhává i ostatní. Takže zběhnutí z učitelské profese k policejní uniformě bylo podle všeho dobrým rozhodnutím...

Kamil: Bylo. Původně mě víc lákala část s názvem prevence, ale dneska jsem asi fakt nadšenější jako mluvka. Ale před kamerou jsem pořád docela nervózní, což je způsobeno i tím, že si musíme hodně hlídat terminologii. Nemůžu třeba říct vyšetřování, když je případ stále ještě ve fázi prověřování. Pořád musíme dbát na presumpci neviny. Nepodsouvat informace. Někdy určitě působíme hrozně strojeně, ale jinak to nejde. Já jsem typ, co by toho novinářům namluvil hodně, ale ono to fakt nejde. Kartáč kvůli přílišné sdílnosti jsem naštěstí zatím nikdy nedostal, protože vše konzultuji s kolegy z příslušných útvarů.
Prokop: Mluvčí nikdy nesmí lhát. Vždycky říká pravdu, jen ji často zkrátka nemůže říct celou. Já jsem před lety byl za krajským policejním šéfem, abychom si přesně ujasnili, co můžeme jako záchranka pouštět, když jde o událost, k níž se vztahuje policejní vyšetřování. Hodně mě proškolilo úmrtí pana senátora Kubery. Tehdy mi nepřišlo, že bych si měl kvůli něčemu dávat pozor na jazyk, ale je to nutné. Když řeknete, že jste pacienta transportovali do kardiocentra, je jasné, že má problém se srdcem. Celkově máme povinnou základní mlčenlivost, proto třeba říkám, že pacient utrpěl „středně vážná zranění“ a nic víc.
Kamil: Kapitolou sama pro sebe jsou cizinci. My neříkáme národnost, pokud k tomu není pádný důvod. Když pak čtu na internetu komentáře, že to určitě byl Ukrajinec a že je akorát chráníme… To protáčím oči. Nebo když se stane smrtelná dopravní nehoda, nemůžeme ji medializovat hned, protože nejprve musíme vyrozumět pozůstalé. Bylo by hrozné, kdyby se tak strašnou věc dozvěděli z médií třeba podle zveřejněných fotek u článku.
Prokop: Bohužel už neovlivníme kroky lidí, kteří se u takových událostí vyskytnou. Stalo se, že někdo se ocitl u tragické nehody, udělal fotky a hodil je na sociální sítě. Odtud je převzalo jedno nejmenované médium. Zavolal jsem tehdy do redakce a poprosil je, jestli by ty snímky nemohli dát pryč. Naštěstí zafungovaly přátelské vztahy s novináři a fotky od článku zmizely. Jestli jsem za něco fakt rád, tak že se mi v rámci Ústeckého kraje podařilo vytvořit mezi mnou a novináři profesionální přátelství. S novináři se potkávám, bavíme se o soukromí, ale zároveň navzájem respektujeme své pracovní role.
Kamil: Když jsi zmínil sociální sítě, ty nám samozřejmě do práce zasahují hodně. Na síti X zveřejňujeme ty nejdůležitější informace. Novináři nám samozřejmě volají a často chtějí bližší detaily, ale většinou v té době není možné říct víc. Další podrobnosti pak zase dáváme na X. V podstatě se dá říct, že jsme dnes spíš PR než mluvčí, zkrátka se snažíme dělat svému zaměstnavateli dobré jméno.
Prokop: U nás mám já na starosti instagramový účet, takže se vlastně učím se sociálními sítěmi, protože přece jen už mám svůj věk. Facebookový profil řeší můj kolega Patrik Cmorej.

Ráno, ještě než šla moje směna domů, jsme se dozvěděli, že umřel. Seděli jsme a do jednoho brečeli.

Prokop Voleníkmluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje

Moment, moment. Tady se musíme pozastavit. Prokop Voleník má od loňska parťáka, už není mluvčím 24/7.

Prokop: Jsem za to, že mi Patrik kryje záda, hodně rád, protože pokud jsem byl předtím na dovče na území EU, což jsem většinou byl, normálně jsem komunikoval s novináři. Až loni jsem poprvé zažil opravdové volno. Po deseti letech jsem měl úplně volné Vánoce a telefon využíval jen na focení. Ale pracovní nutkání má člověk pořád, to přiznávám. I při dovolené jsem byl v práci na poradě, abych zůstal v obraze.
Kamil: Já taky i při dovolené třeba sleduji e-mail. U policie se informace strašně rychle mění, proto je dobré být pořád v jejich toku. Jinak je to u nás tak, že když jsem při volnu v Česku, měl bych být k zastižení na služebním telefonu. Proto už spíš jezdím za hranice. Tam nejsem k dispozici novinářům, ale kolegům na soukromém čísle ano. Co si ale budeme povídat, s drinkem na pláži se i pracovní záležitosti řeší docela dobře.
Prokop: Když se bavíme o těch telefonátech, vytanula mi na mysl nejexponovanější pracovní událost. Když v lednu 2020 vyhořel domov pro hendikepované ve Vejprtech, což si vyžádalo několik mrtvých, měl jsem ten den 300 hovorů. Něco takového jsem do té doby ani od té doby nezažil. Pamatuji si, jak mi tehdy jeden novinář volal a říká: „Prokope, už mezi nás musíš přijít osobně, už to jinak nejde. Je nás tady strašně moc.“
Kamil: Ty ještě pořád jezdíš i sanitkou, viď?
Prokop: Mám tři služby do měsíce. Zrovna včera jsem jezdil. Během dvanáctihodinové směny jsme měli jedenáct výjezdů a z toho pět k lidem pod vlivem alkoholu nebo drog. No jo, Ústecký kraj. Máme u nás v kraji šíleně vysokou výjezdovost – loni 111 tisíc výjezdů. Ale já si ty služby pořád užívám. Chci si udržet kontakt s urgentní medicínou.
Kamil: Spousta lidí si asi myslí, že jen odříkáváme naučené věty, ale tak tomu opravdu není. U nás se naše oddělení zabývá prevencí, náborem, všemi možnými policejními akcemi. Řešíme i žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Jo a taky třeba chodby na krajském ředitelství jsem vyzdobil. Ale to asi nepište, aby mi nezačali říkat nástěnkář.

Bruslím po dálnici a lezu do ledu, nudné zprávy nikoho nezaujmou, říká mluvčí ŘSD

Pánové, kdy jste se při své práci dojali?

Kamil: To se mi stalo mockrát. Kolikrát jsem svoje emoce ani sám sobě nedokázal vysvětlit. Třeba když jsem ještě pochůzkařil v Litoměřicích, přivolal nás pán, že mu do baráku vlezla bývalá partnerka, silná alkoholička. Tak jsme ji jeli vykázat. Neměla kde složit hlavu. Ani jeden z nich to neměl zrovna jednoduché. Když jsem viděl, jak se v tom někteří lidé plácají, jak svůj život nezvládají… Doma jsem si sedl a regulérně se rozbrečel. Dneska se při práci tiskového snažím nedívat na fotky z případů, abych si kauzy až příliš nepouštěl k tělu. A co mě ničí, to jsou týraná zvířata. Tohle nesnesu.
Prokop: Když jsem ještě nebyl mluvčí a čistě sloužil na sanitce, volali nás k případu malého chlapce v pěstounské péči, kde docházelo k násilí. Víc bych to nerozebíral. Dojížděli jsme na heliport, abychom ho převzali od kolegů z vrtulníku. Když jsem viděl jeho obličej… Jak byl zaintubovaný. Vypadlo ze mě: „No ty vole, ten vypadá.“ Doktor z vrtulníku mi na to odpověděl: „A to počkej, až ho rozbalíme“. Ráno, ještě než šla moje směna domů, jsme se dozvěděli, že umřel. Seděli jsme a do jednoho brečeli. Vím, že lidi jsou různí, ale stejně jsem se ptal sám sebe, proč se tohle musí dít. Mráz mi dodnes přejíždí po zádech, když si vzpomenu na vyprávění kolegů, jak stáli na dálnici a sledovali hořící auto, které předtím vybouchlo. Nemohli se přiblížit. Jen mlčky bezmocně sledovali, jak lidé uvnitř umírají hroznou smrtí. To si člověk hluboce uloží.

Na obou zpovídaných je znát pohnutí. Jejich práce samozřejmě není jen o tragédiích. Nastal čas na nějaký humorný případ.

Prokop: Jednou jsme vyráželi k případu, kdy všechno nasvědčovalo trestnému činu, domácímu násilí. Měli jsme info o bodnutém muži a jeho ženě se zlomenou nohou. V kuchyni ležel na zemi asi stokilový pán. Pod sebou měl židli a pod tou židlí měla nohu jeho paní. Šlo o seniory kolem sedmdesátky. Když jsme přijeli, pořád se smáli a pusinkovali. Byli týden novomanželé. Ukázalo se, že při chystání oběda chtěl pán od paní podat nůž. Jak mu ho podávala, on se zhoupnul na židli, zavrávoral a začal padat. Jak při tom mával rukou, vrazil si nůž do zad. Ona se ho snažila zachytit, ale místo toho upadla. Naštěstí u sebe měli telefony, tak si přivolali pomoc.
Kamil: Bez humoru si naši práci neumím představit. Naštěstí mám kolem sebe super kolegy a vedení, které náš smysl pro humor chápe. Abychom nepůsobili pořád jen vážně, snažíme se točit vtipná videa.
Prokop: Máte je super. U nás zveřejňuje vtipná videa na sítích právě můj kolega Patrik pod pseudonymem Saniťák ze severu. Prezentuje v nich práci záchranky s typickým černým humorem.
Kamil: Letos bychom mohli vymyslet nějaké společné video. Policie + záchranka.
Prokop: Já jsem pro. Ale do ledového Labe, kam jsi ty kvůli pozvánce na Den s IZS vlezl loni, mě nikdo nedostane.
Kamil: Vymyslíme něco přijatelnějšího.

Mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Prokop Voleník (na snímku blíže) a mluvčí Policie ČR v Ústeckém kraji Kamil Marek
Mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Prokop Voleník (vlevo) a mluvčí Policie ČR v Ústeckém kraji Kamil Marek
Mluvčí Policie ČR v Ústeckém kraji Kamil Marek
Mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Prokop Voleník
9 fotografií

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje pozornost fanoušků...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

Super Bowl 2026: Kdo proti sobě nastoupí a kdo se postará o Halftime Show?

Quarterback Seattle Seahawks Sam Darnold

Super Bowl se blíží. Vrchol Národní liga amerického fotbalu je sportovním svátkem a velkou show. Finále NFL pravidelně sledují miliony diváků, v roce 2026 se proti sobě utkají týmy Seattle Seahawks a...

31. ledna 2026  10:21

Na dotacích rozdělí letos Česká Lípa bezmála 40 mil.Kč, o pětinu víc než loni

ilustrační snímek

Česká Lípa letos rozdělí na dotacích rekordních téměř 40 milionů korun. Je to o pětinu víc než bylo k dispozici loni. Nejvíc radnice přidala na sociální služby...

31. ledna 2026  8:30,  aktualizováno  8:30

Vyvlastnění pozemků platí. Stát vyhrál spor o severovýchodní obchvat Pardubic

Přes čtyři kilometry dlouhá městská komunikace, která začíná u Globusu a končí...

Od Havránkové přes Vaňouse až po Procházku. Stát má za sebou další spor o pozemky pod novými silnicemi ve východních Čechách. Nejvyšší správní soud uzavřel poslední případ týkající se...

31. ledna 2026  9:52

Silnice ve středních Čechách jsou holé a mokré, místy na nich leží zbytky sněhu

ilustrační snímek

Silnice ve středních Čechách jsou dnes ráno holé a mokré, místy je pokrývají zbytky rozbředlého sněhu. Úseky, které cestáři nesmějí solit, jsou sjízdné se...

31. ledna 2026  7:44,  aktualizováno  7:44

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Česká Kamenice chystá další etapu oprav domu kultury zhruba za 40 milionů korun

ÄŚeskĂˇ Kamenice chystĂˇ dalĹˇĂ­ etapu oprav domu kultury zhruba za 40 milionĹŻ korun

Česká Kamenice na Děčínsku chystá další etapu oprav domu kultury. Po částečné opravě vnitřní části, kde vznikly nové prostory pro městskou knihovnu a kavárnu,...

31. ledna 2026  7:40,  aktualizováno  7:40

Na východě Čech jsou dnes ráno sněhové přeháňky

ilustrační snímek

Na východě Čech se dnes ráno místy tvoří na silnicích lokální námrazy a mlha a v některých částech obou krajů také slabě sněží nebo je déšť se sněhem. Vyplývá...

31. ledna 2026  7:38,  aktualizováno  7:38

Na severu Čech mrzne, místy se objevují mlhy, silničáři doporučují opatrnost

ilustrační snímek

Na severu Čech dnes ráno mrzne, hlavně v Ústeckém kraji se místy objevují mlhy, které mohou namrzat. Hlavní tahy jsou většinou holé a mokré po chemickém...

31. ledna 2026  7:27,  aktualizováno  7:27

Silnice v Olomouckém kraji jsou sjízdné s opatrností, na Jesenicku hrozí ledovka

ilustrační snímek

Silnice v Olomouckém kraji byly dnes ráno sjízdné se zvýšenou opatrností. Většinou jsou po chemickém ošetření mokré, na Jesenicku se však na nich může kvůli...

31. ledna 2026  7:24,  aktualizováno  7:24

Skuteč koupí dům za 4,5 milionu, plánuje depozitář pro muzeum

SkuteÄŤ koupĂ­ dĹŻm za 4,5 milionu, plĂˇnuje depozitĂˇĹ™ pro muzeum

Město Skuteč na Chrudimsku kupuje domek se zahradou vedle městského muzea, plánuje ho přestavět na depozitář. Kapacity pro uchovávání sbírek pomalu přestávají...

31. ledna 2026  7:20,  aktualizováno  7:20

Na méně vytížených silnicích na Zlínsku a Vsetínsku zůstávají místy zbytky sněhu

ilustrační snímek

Na některých dopravně méně vytížených silnicích na Zlínsku a na Vsetínsku, které přes zimu nejsou udržované solením, zůstával dnes ráno uježděný sníh nebo jeho...

31. ledna 2026  7:18,  aktualizováno  7:18

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Rezervováno pro netopýry. Důl Jeroným kvůli nim v zimě návštěvy nepřijímá

Důl Jeroným v Čisté na Sokolovsku je přes zimu pro návštěvníky uzavřený. Zimují...

Rozlehlé sály, komory a chodby s pozůstatky hornické práce s želízkem a mlátkem, křišťálově čistá jezírka v zatopených prohlubních. Takový pohled se otevře návštěvníkům středověkého cínového dolu...

31. ledna 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

Upovídaní vtipálci. Stát před jinými nás dřív mučilo, říkají oceňovaní mluvčí

Mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Prokop Voleník (na snímku...

Jeden jako dítě koktal, druhý se kvůli trémě otáčel zády. Roky se styděli mluvit před jinými. Dnes je to jejich povolání. Prokop Voleník se stal mluvčím zdravotnických záchranářů Ústeckého kraje,...

31. ledna 2026  8:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.