Obří krádež v Teplicích. Zloději rozebrali opravovaný dům, škoda je 22 milionů

Případ sahá do minulého roku, policie o něm nicméně informovala až nyní. Skupina zlodějů, v níž figurovali tři muži a jedna žena, si nejprve neobydlený objekt pečlivě obhlédla a pak se do něj několik dní po sobě opakovaně vracela a odnášela věci.
„Ze zdí vytrhali všechny kabely a demontovali trubky z topných těles. Dále například odvezli 21 kusů zabalených topných těles, obklady, dlažbu, stavební materiál a ozdobné kameny. Dům tak doslova vybílili,“ popsala policejní mluvčí Ilona Gazdošová.
Vše odváželi buď autem, nebo i na kolečku. Kovy pak podle Gazdošové prodali do sběrny a ostatní lup nabízela žena k prodeji na internetu.
„Inzeráty s jemu známými věcmi však uviděl dělník, který dům rekonstruoval,“ poznamenala Gazdošová. Policisté následně čtveřici zlodějů vypátrali a zadrželi. Dva jsou nyní vyšetřovaní na svobodě, dva si momentálně ve vězení odpykávají tresty za jiné krádeže.
Podle kriminalistů vznikla odcizením věcí škoda sedm milionů korun a poškození domu pak bylo vyčísleno na skoro 15 milionů.
„Všem čtyřem bylo sděleno obvinění z krádeže a poškození cizí věci. Za stávající právní kvalifikace jim za skutek hrozí až šestileté odnětí svobody,“ doplnila mluvčí Gazdošová.