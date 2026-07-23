Policisté na Teplicku řešili hned dvě krádeže mobilních telefonů

V prvním případě okradl 18letý mladík svou matku. V Bílině na autobusové zastávce si sám bez jejího svolení vyndal její mobilní telefon z ledvinky, kterou měla na sobě. Z místa pak rychle odešel neznámo kam. Mobil matce nevrátil a ta se proto obrátila na policii.
„Po vypátrání podezřelého mu bylo sděleno podezření z krádeže na osobě,“ uvedla teplická policejní mluvčí Ilona Gazdošová.
Druhý případ se stal v Duchcově. Poškozená žena si mobilní telefon položila vedle sebe na lavičku. Toho si všiml kolemjdoucí mladík, který ho v nestřeženém okamžiku odcizil.
„Ani on však spravedlnosti neutekl. Jedná se o známého recidivistu, kterému přibylo další sdělené podezření z krádeže,“ dodala Gazdošová.