Policisté pátrají po 25letém muži z Chomutova, zdržuje se hlavně v Praze

Kriminalisté pátrají po pětadvacetiletém muži z Chomutova, který se poslední dobou zdržuje převážně v Praze. Mohl by být v ohrožení života, uvedla dnes policie. Rodina ho pohřešuje od úterního večera.
Hledaný Martin Petr má střední postavu, hnědé oči, vlnité odbarvené vlasy a tmavší vousy. Na hřbetu levého zápěstí má vytetovaný nápis v angličtině "honey".
"Podle informací kriminalistů byl poslední pohyb muže zjištěn v úterý 18. srpna krátce před 20:00 v Praze v okolí městské části Malešice," uvedla policie v databázi hledaných osob. Informace o pohřešovaném mohou lidé sdělit na linku 158 nebo nejbližší policejní oddělení.