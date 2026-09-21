Policisté pátrají po 94leté ženě z Mostu

Policisté pátrají po 94leté Ireně Hanzlíčkové z Mostu, která ze svého bydliště odešla už zřejmě v sobotu. Blízkým se od té doby neozvala. Na policejním webu to dnes večer sdělila mluvčí krajské policie Veronika Hyšplerová. Požádala veřejnost o pomoc při pátrání.
Co na sobě žena měla, když odešla z domova, policisté přesně nevědí. Nejčastěji však pohřešovaná podle policie nosila manšestrové kalhoty, tmavý kabát a tmavou obuv, pravděpodobně tzv. důchodky. Žena je vysoká přibližně 158 až 163 centimetrů. Má střední postavu, kratší prořídlé šedivé vlasy a hnědé oči. Nosí dioptrické brýle.
"Pokud jste ženu viděli, nebo máte jakékoli informace, které by mohly pomoci při jejím nalezení, kontaktujte Policii ČR na lince 158," požádala veřejnost mluvčí policie.