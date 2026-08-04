Policisté pátrají po bouřce na jezeře Most po dvou pohřešovaných

Na jezeře Most pátrají policisté po dvou pohřešovaných lidech. Přes region se přehnala silná bouřka a lidé ve vodě měli potíže dostat se ke břehu. ČTK o tom informovala mluvčí krajské policie Veronika Hyšplerová. Policisté prohledávají břehy jezera a okolí.
V době, kdy bouřka byla nad jezerem, měli někteří lidé velké problémy bezpečně doplavat na břeh. Na místě nyní zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému včetně poříčního oddělení policie. "S ohledem na probíhající záchrannou akci a ohleduplnost vůči rodinám pohřešovaných nebudeme v tuto chvíli poskytovat další informace," uvedla Hyšplerová.
Bouřka doprovázená velmi silným větrem se vpodvečer přehnala přes celý Ústecký kraj. Padaly větve, stromy. Mezi Mostem a Obrnicemi najel osobní vlak do spadlé větve v trakčním vedení, informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Kvůli nehodě je provoz na trati zastaven. Vítr také komplikuje hašení požáru odpadu na Litoměřicku.