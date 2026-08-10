Policisté pokračují v pátrání po mladíkovi ztraceném při bouřce na jezeře Most

Policisté pokračují v pátrání po pohřešovaném mladíkovi, který se ztratil v úterý při bouřce na jezeře Most. Dnes znovu přijeli na pomoc potápěči z Brna se speciálním podvodním dronem. Jsou tam kromě policistů z Ústeckého kraje také policisté ze Středočeského kraje. Žádné omezení pro návštěvníky jezera pátrání nepřináší. ČTK to řekla mluvčí policie Ilona Gazdošová.
Při bouřce v úterý vpodvečer zůstala na jezeře šestice lidí, kterým se nedařilo dostat ke břehu. Čtyřem osobám pomohli záchranáři. Jednoho z dvojice pohřešovaných paddleboardistů našli policisté mrtvého ve středu večer. Podle Gazdošové policisté dál prohledávají okolí jezera a sledují vodní hladinu také ze vzduchu. Základnu si vytvořili mimo hlavní pláž, rekreanti tak mohou bez omezení využívat lokalitu.
Podle předpovědi ústecké krajské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu panuje dnes nejistota ohledně výskytu bouřek, s malou pravděpodobností by se mohly v Ústeckém kraji objevit vpodvečer. "Vyzýváme stále veřejnost, aby sledovala počasí, nechodila se koupat při blížící se bouřce. Pokud se někdo v nejistém počasí na vodu vydá, měl by mít záchrannou vestu," uvedla Gazdošová.
Jezero Most má rozlohu přes 300 hektarů a je přes 70 metrů hluboké. Vzniklo zatopením hnědouhelného dolu v těsném sousedství stejnojmenného města.