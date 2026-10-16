Policisté zachránili ženu z hořícího bytu v Ústí nad Labem. Z domu v ulici SNP zároveň evakuovali 23 lidí, včetně šesti dětí. Ženu předali do péče záchranářů. Policie o tom dnes informovala na síti X.
Požár vypukl ve středu 14. října krátce po 05:00 v bytě ve třetím patře panelového domu. Policisté po příjezdu zjistili, že z okna bytu ve třetím patře šlehají plameny a valí se kouř. Pomocí služebního beranidla vyrazili vstupní dveře a uvnitř našli ženu, kterou vyvedli do bezpečí.
Šestapadesátiletá žena byla podle policie vystrašená a dezorientovaná. Záchranáři ji ošetřili na místě. Policisté poté pomáhali s evakuací lidí z dalších bytů.