Pomáhat dětem se vším, co je trápí, chce první dětský ombudsman, soudce z Mostu

Pomáhat dětem se vším, co je trápí, a zaměřit pozornost na ohrožené děti chce mostecký opatrovnický soudce Martin Beneš, který se příští týden v úterý ujme funkce prvního dětského ombudsmana. Jako svůj poradní orgán plánuje vytvořit tým nezletilých z různých prostředí. Zákonodárcům chce být nápomocný v systémových tématech. Příznivcem plošných zákazů Beneš není, a to ani v případě užívání sociálních sítí dětmi, řekl ČTK.
Jedním z důvodů vzniku pozice dětského ombudsmana je podle Beneše potřeba začít dětem více naslouchat. "Z výzkumů vyplývá, že jednou z příčin ne úplně dobrého duševního zdraví dětí a mladých lidí je to, že se cítí být nevyslyšeni. Nechci si dělat naději, že vznik dětského ombudsmana to úplně změní, ale je to takový signál, že jako stát jsme připraveni pomoci," uvedl Beneš. Plánuje jezdit do škol, aby mezi dětmi co nejvíce rozšířil informaci o tom, že právě pro ně úřad vznikl.
Dětský pohled na konkrétní téma, jako jsou šikana, drogy či sociální sítě, chce Beneš získat mimo jiné prostřednictvím týmu, ve kterém budou děti z vyloučených lokalit, náhradní rodinné nebo ústavní péče, členové menšin a děti se zdravotním nebo jiným znevýhodněním. Jedním ze systémových témat, kterým se bude určitě věnovat, je dostupnost péče o duševní zdraví. "Spousta věcí lze třeba řešit terapií, terapeutů je mnohem více než klinických psychologů. Dostupnost nicméně souvisí i s proplácením takové péče pojišťovnou," uvedl Beneš.
Dalším tématem bude otázka bezpečnosti v digitálním prostředí. "To, že v digitálním prostoru číhá na děti nebezpečí různého druhu, je nesporné. Otázka je, co s tím. Jsem velký odpůrce nepromyšlených kroků a regulací, které mohou vést k tomu, že výsledek bude horší než před zásahem," řekl Beneš.
Zatímco školská témata jako soudce doposud spíše neřešil, dobře poznal problémy dětí z rozpadlých vztahů. Rozhodování o odebrání dítěte z rodiny považuje za jedno z nejtěžších. "Přes rodičovské spory nicméně často podstatně míň vidíme ty možná daleko náročnější příběhy ohrožených dětí, to znamená dětí zanedbávaných, týraných, zneužívaných. Někdy jde skutečně o život a o zdraví a často jsou to lidé, kteří nejsou schopni se odvolat proti soudnímu rozhodnutí, natož podat ústavní stížnost nebo stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva," uvedl soudce, který se právě na tyto děti chce soustředit. "Nicméně zasahovat do rodin rozhodně dětský ombudsman nemá. Je tu k dispozici, pokud státní systémy selžou a selžou i ti rodiče," podotkl.
Mimo jiné mezery v systému péče o děti přivedly Beneše na myšlenku ucházet se o post dětského ombudsmana. "Může upozorňovat ty, kteří mají moc zákonodárnou. Může se bavit s politickou reprezentací, která rozhoduje. Popsat problémy, analyzovat, nabízet nebo navrhovat nějaká řešení," uvedl soudce, který bude sdílet kancelář s veřejným ochráncem práv v Brně. Svou misi vnímá na dobu určitou. "Už jsem tady říkal, že za šest let jsem zpátky v Mostě," dodal s úsměvem Beneš, který už téměř uklidil svůj pracovní stůl v prvním patře Okresního soudu v Mostě.