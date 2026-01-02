Pomník rudoarmějce v Teplicích zmizel, město nechce ideologické nánosy

V nové místo, které nebude zatíženo ideologickými nánosy, se promění bývalý pomník rudoarmějce v teplických Havlíčkových sadech. Zastupitelé schválili návrh na vyřazení sochy z majetku města a primátor Teplic Jiří Štábl (ANO) ihned nechal odstranit zbytky symbolů tohoto pomníku.
„Nejde o vymazávání historie. Naopak. Jde o snahu přistupovat k historii pravdivě, citlivě a v celé její šíři. Svoboda, ve které dnes žijeme, nebyla zadarmo. Bojovali za ni a umírali lidé různých národností, v různých armádách, v obou světových válkách. A zároveň víme, že po roce 1945 přišla další nesvoboda, útlak a totalitní režim, který si také vyžádal své oběti,“ připomíná Štábl.

Do budoucna by místo v Havlíčkových sadech mělo připomínat všechny oběti světových válek bez ideologických nánosů a bez jednostranného výkladu dějin. „Chceme místo s úctou k minulosti, ale i s nadějí do budoucna. A paměť, která je pravdivá, ne selektivní,“ doplňuje Štábl.

Loni v květnu sochu rudoarmějce strhl neznámý vandal. K události se tehdy okamžitě vyjádřil i ruský vyšetřovací výbor. Proti ruskému vměšování se však ohradil tehdejší český ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.).

Litoměřice řeší náhradu

Podobnou věcí se nyní zabývají také v Litoměřicích. O smysluplné řešení místa v Jiráskových sadech, kde dříve stával pomník s názvem Čest a sláva Sovětské armádě, se mohou začít ucházet architekti. Po roce příprav město vyhlásilo architektonickou soutěž.

„Hledáme důstojné a současné řešení. Konkrétní podoba návrhu není tematicky ani formálně předepsaná, může jít například o výtvarné dílo, drobnou architekturu nebo krajinářské řešení. Hodnocena bude kvalita, komplexnost návrhu a jeho schopnost reagovat na charakter místa,“ uvedl místostarosta Jiří Adámek (ANO).

Předmětem vypsané soutěže je zpracování architektonicko-výtvarného návrhu úpravy veřejného prostoru na nároží ulic Žižkova a Osvobození, který tvoří přirozený hlavní vstup do Jiráskových sadů.

„Cílem není nahrazení jednoho symbolu jiným, ale vytvoření kvalitního veřejného prostoru s novou kulturní hodnotou, odpovídající současnému vnímání města i parku,“ doplnil Adámek.

„Předpokládané investiční náklady Litoměřice jako zadavatel stanovily na dva miliony korun. Tato částka zahrnuje projektovou dokumentaci, realizaci samotného díla nebo úprav, případné technologické prvky, mobiliář i krajinářské úpravy v řešeném území,“ doplňuje mluvčí Michaela Rozsypalová.

Lhůta pro podání soutěžních návrhů končí 18. března. Hodnotící zasedání poroty je plánováno na konec března a výsledky soutěže by měly být oznámeny v dubnu.

Socha vojáka v Jiráskových sadech byla odhalena 3. května 1975 u příležitosti 30. výročí osvobození Československa, zároveň měla oslavovat tehdejší přátelství československého a sovětského lidu. Po ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 začala část obyvatel Litoměřic proti přítomnosti sochy jakožto uctívání okupační armády protestovat.

Socha z roku 1975 začala po ruské invazi na Ukrajinu vzbuzovat protesty. Je postříkaná červenou barvou, před třemi lety byla zesměšněna podstavcem v podobě pračky nebo nápisem 68.

Po řadě diskusí i petičních akcí byla socha v červnu rozebrána a přemístěna do areálu Technických služeb. V minulosti na stejném místě stál například pomník Františka Josefa I. z roku 1908 nebo později pomník J. V. Stalina, který byl odstraněn v roce 1960.

