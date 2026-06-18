Pro nové popelnice platí stejný systém sběru jako u předchozích nádob. „Vytříděný olej a tuk je vhodné shromažďovat do PET lahví, které jsou nejvhodnější pro manipulaci a další zpracování. Po naplnění a řádném uzavření je pak stačí odnést na jedno z jedenatřiceti stanovišť rozmístěných po městě,“ uvedl Radim Tuček z litoměřické radnice.
Popelnice na oleje jsou v Litoměřicích nově zelené
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