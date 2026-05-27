Poříční policie v Ústí nad Labem má nová krytá plovoucí stání, vydrží i povodeň

Poříční policie v Ústí nad Labem má nová krytá plovoucí stání. Dvě garáže slouží pro čtyři lodě, kotveny jsou do břehu, odolají tak podle investora i největší povodni. Policii dnes stavby na vodě předalo Ředitelství vodních cest (ŘVC), které za ně zaplatilo 47 milionů korun. Policie na Labi a jezerech v kraji kontroluje technický stav plavidel. V posledních letech přibývá rekreačních lodí.
Poříční policie vznikla v Ústí před půl stoletím. Ve čtvrti Brná je stále na vodě původní drobná stavba, která chránila první pořízená plavidla. Dva vysoké hangáry nahradily 35 let staré plechové garáže, z nichž jedna se při posledních povodních potopila, řekl novinářům šéf poříční policie Dušan Güttner.
Krytá stání tvoří mohutné železobetonové plováky vyplněné polystyrenem a ocelová konstrukce s plechovým opláštěním. Po obvodu je ochoz, po kterém mohou policisté bezpečně projít k plavidlům za každého počasí. Každá z dvojice garáží váží kolem 100 tun, jsou to největší krytá stání, která jsou k podobným účelům v ČR k dispozici. Každá garáž je pro dvě plavidla o délce přes deset metrů a šířce stání čtyři metry. Součástí je zdvihací zařízení s nosností deset tun pro pravidelnou kontrolu a údržbu lodí. "Nemusíme lodě převážet do servisních středisek," podotkl Güttner.
Výhodou nových stání je, že jsou lépe připravena na mimořádné situace. Moderní je technické vybavení. "Je tam alarm, přípojky a podobně," řekl Güttner. Poříční policii tvoří 11 policistů, kteří mají 11 plavidel. Na starosti má sto kilometrů řeky od Štětí až po státní hranici. "V poslední době spolupracujeme s německou stranou, takže se prostor našeho působení rozšiřuje až k Drážďanům," uvedl. Další plavidla parkuje policie v pronajatých stáních. S ústeckým magistrátem jedná o pozemcích, kde by mohlo vyrůst zázemí na pevnině.
Policisté vyjíždějí v sezoně i na další vodní plochy v kraji, kde je nějaký provoz rekreačních lodí. Kontrolují průkazy vůdců malých plavidel a lodní osvědčení, což jsou jakési technické průkazy plavidel. "Nárůst rekreační plavby je enormní, nejsou to jen motorová plavidla, plachetnice, paddelboardy," řekl Güttner. Zkoušky na alkohol u padellboardistů zatím ústecká říční policie nedělala. "Zaměřujeme se spíš na jezy, kde hrozí nějaké nebezpečí," řekl Güttner.
Ředitelství vodních cest podobná stání modernizovalo v Nymburce a Praze a připravuje stání na Slapech. "Staráme se o infrastrukturu vodní a je nutné zajistit i bezpečnost na vodě, proto je důležité kvalitní zázemí pro policii," uvedl ředitel ŘVC Lubomír Fojtů. Počet registrovaných plavidel každoročně podle něj rychlým tempem roste. Na labské cestě ŘVC postupně opravuje menší přístaviště, v Roudnici nad Labem vzniklo servisní centrum. "Chybí nějaká velká marina, jako je přístav v Hlubokové nebo ve Veselí, na tom pracujeme, zrovna v Ústí nad Labem by v budoucnu mohl jeden takový větší přístav vyrůst," uvedl Fojtů.