Poslední část obnovy cenného kostela v Krupce je hotova

Práce trvaly zhruba pět měsíců a stály více než 672 tisíc korun. Část nákladů ve výši 400 tisíc korun pomohla městu Krupka, kterému sakrální objekt patří, uhradit dotace od ministerstva kultury, zbytek zaplatilo ze svého rozpočtu.
„Dokončena byla II. etapa restaurování polychromované renesanční kruchty, včetně všech souvisejících prací. Kruchta je v podstatě vnitřní dřevěný balkon a nacházejí se na ní úžasné malby na motivy biblických příběhů. Celkem bylo zrestaurováno 18 polí kazet dřevěné kruchty – došlo k postupnému odstranění nečistot, tmelení defektů, provedení retuší a závěrečného lakování,“ sdělil místostarosta Krupky Rostislav Kadlec (Krupka Náš domov).
Návštěvníci podle Kadlece budou moci opravený prostor obdivovat v nadcházející turistické sezoně při prohlídkách s průvodcem nebo při některé z konaných kulturních akcí.
V minulosti už na kostele proběhla obnova střechy a fasády, přilehlé hřbitovní zdi a zrestaurována byla také freska Martina Luthera.
Kostel sv. Anny nechali postavit místní evangelíci, hotov byl v roce 1516. Později ho využívali také katolíci. V polovině 19. století se uskutečnila první oprava a ve 30. letech 20. století druhá.
„Přilehlý hřbitov sloužil svému účelu v letech 1609–1884. Vstupní renesanční brána pochází z roku 1615. Výzdoba kostela, včetně dřevěné kruchty se starozákonními výjevy od Daniela Franka, pochází z roku 1609,“ popsal Kadlec.