Poslední filmový voucher od Ústeckého kraje získá seriál Rekordwoman

Poslední peníze z padesátimilionové dotace v programu filmové vouchery radní Ústeckého kraje navrhli přidělit producentům televizního seriálu Rekordwoman, který vypráví příběh úspěšné české atletky Zdeny Koubkové. Ta otevřeným přiznáním intersexuality a změnou pohlaví na muže ve 30. letech minulého století šokovala svět. V dotacích pro filmaře chce vedení kraje pokračovat, budou však výrazně nižší než doposud. Řekl to hejtman Richard Brabec (ANO).
Dotaci ve výši 2,26 milionu korun společnosti Bionaut Works na projekt Rekordwoman ještě musí schválit na začátku listopadu zastupitelé. Filmová produkce utratila na území Ústeckého kraje zhruba 4,28 milionu korun. Požadovaná dotace splnila podmínky programu, tolik peněz už ale v něm nezbylo.
Podporovat producenty, kteří se rozhodnou natáčet na severu Čech, chce kraj podle Brabce i v budoucnu. Bude si však vybírat, komu podporu dá. "Doposud peníze dostali všichni, kteří splnili podmínky, my se budeme zajímat, o čem daný projekt je," uvedl Brabec. Kdo bude vybírat projekty, které kraj podpoří, zatím jasné není. Peněz pro producenty bude výrazně méně, řádově to mohou být jednotky milionů korun ročně.
Změní se zřejmě i podoba a fungování filmové kanceláře, díky níž se podařilo získat z evropského programu Spravedlivá transformace 50 milionů korun, které filmaři utratili v regionu. Kraj zřizuje novou příspěvkovou organizaci PULZ, jejímž cílem bude propagovat region, cestovní ruch, organizovat akce a podporovat místní podnikatele. Filmovou kancelář pod tuto organizaci převede.
Filmovou kancelář zřídil kraj v roce 2016. Za dobu své existence přivedla do kraje řadu štábů včetně mezinárodních. Mnozí producenti se na sever Čech opakovaně vraceli. S přispěním filmových voucherů vzniklo 22 seriálů a celovečerních filmů, v nichž se objevují různá severočeská místa. Jedním z posledních je snímek Chica Checa nebo šestidílná série Rekordwoman, která bude uvedena v příštím roce. Hlavní roli hraje Petr Uhlík.
Zájem o vouchery přivedl do skanzenu v Zubrnicích nedaleko Ústí nad Labem štáb filmu Tichá pošta, do Ústí nad Labem a okolí tvůrce seriálu Limity. Různé severočeské lokality jsou ve filmu Franc nebo pohádkách Cukrkandl či Princezna stokrát jinak či dvoudílném seriálu Gerta Schnirch. Loni natáčelo na Chomutovsku duo Jan Prušinovský a Petr Kolečko nový seriál z vězeňského prostředí. Na plátně se objevují oblíbená místa, jako jsou zámky Ploskovice, Libochovice, města Úštěk a Žatec, ale také ojedinělé lokace. "Natáčelo se od Šluknovského výběžku přes České Švýcarsko a České středohoří až po Podbořansko. Pokaždé bylo potřeba něco jiného, domy, byty, krajinné scenérie, továrny," řekla ČTK ředitelka kanceláře Barbora Hyšková.