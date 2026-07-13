Postarší muž se u lounského výstaviště ukájel před dětmi

V Lounech zavolala na tísňovou linku mladá žena, která uvedla, že viděla postaršího muže, jak si odhaluje přirození před třemi nezletilými dívkami u říčního mola na řece Ohři u místního výstaviště a masturbuje. Dodala, že si dotyčného vyfotila, ale jakmile ji spatřil, tak místo urychleně opustil.
„Operační důstojník do oblasti ihned vyslal nejbližší možné hlídky, přičemž policisté zjistili, že dívkám nebylo ani 15 let. Samotné děti si pořídily fotografii muže a jeho vozidla. To usnadnilo pátrání po tou dobou neznámém pachateli. Následně byl po ztotožnění čtyřiašedesátiletý muž zadržen v místě jeho pracoviště a od kriminalistů si vyslechl obvinění ze spáchání trestného činu výtržnictví,“ uvedl lounský policejní mluvčí Jakub Mareš s tím, že je mu kladeno za vinu, že před dívkami měl odhalovat své přirození a následně masturbovat.
Vzhledem k tomu že muž z Chomutovska byl již za obdobný čin pravomocně odsouzen, hrozí mu v případě uznání viny soudem trest odnětí svobody na tři roky.