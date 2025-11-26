Náměstí už vypráví pověst. Městečko dokončuje nevídanou obnovu svého centra

Miroslava Strnadová
  7:02aktualizováno  7:02
Rekonstrukce Mírového náměstí a přilehlého okolí s autobusovým nádražím v Postoloprtech na Lounsku za více než sto milionů korun finišuje. Rozsáhlá plocha v centru pětitisícového města vypráví pověst o knížeti Oldřichovi a jeho ženě Boženě. Nyní se dokončují poslední úpravy a vše by mělo být hotové do závěru letošního roku.

Před rekonstrukcí, která začala už loni v únoru, byla centrální plocha pokrytá popraskaným betonem a z části dlažbou, která místy chyběla. Obrubníky byly poškozené, historická barokní kašna byla bez vody a hromadily se v ní odpadky.

„Původní náměstí bylo katastrofální, o rekonstrukci se mluvilo už od 90. let minulého století. Teď se náměstí vymyká zvyklostem malého města. Je to náměstí, za které by se nemusela stydět ani krajská města,“ popsal postoloprtský starosta Zdeněk Pištora (Občané pro město a venkov – nezávislí).

Na ploše ožívá milostný příběh knížete Oldřicha, který potká prostou dívku Boženu, zamiluje se do ní a vezme si ji. Výjev znázorňuje právě svatbu Oldřicha a Boženy na břehu řeky Ohře. Pomocí různobarevné dlažby jsou ztvárněny siluety tří postav – knížete, jeho ženy a kněze a k tomu je doplněna silueta koně.

V postavě kněze je umístěn text, který začíná větou: „Kniez Oldřich o Postoloprtiech lovieše“, jež pochází z Dalimilovy kroniky z počátku 14. století a popisuje seznámení Oldřicha a Boženy. Zbytek plochy zdobí rostlinný dekor.

Podobu náměstí navrhli pro město architekti z ateliéru Romana Kouckého, které zmínka o Postoloprtech a vyobrazení svatby v kronice zaujaly natolik, že jsou ústředním motivem nákladné proměny centra města.

Kromě úpravy plochy náměstí odborníci zrestaurovali také drobné památky, které se na místě nacházejí. Jde o výše zmíněnou barokní kašnu, ohradní zámeckou zeď a sloup se sousoším Piety z roku 1701. Kašna bude nově fungovat jako vodní hodiny.

Postoloprty nakreslí do dlažby na náměstí pověst. Není vaše, slýchá starosta

Další vodní prvek, který je nový, je v podobě několika vodotrysků tryskajících z dlažby, jde o kombinaci vodního proudu a mlhoviště. Vodní prvky mají za cíl zlepšit mikroklima náměstí.

Vedle vizuální změny přinesla revitalizace prostoru také dopravní novinky. Uvnitř náměstí se nesmí parkovat. Nová parkovací místa vznikla podél náměstí a před budovou, které místní říkají spořitelna. Proměnou prošla také navazující Husova ulice, kde je autobusové nádraží. Vznikla nová autobusová zastávka, jejíž stěnu tvoří velká písmena názvu města. Uvnitř je malý prostor vhodný pro drobné občerstvení či trafiku. Nájemce radnice nyní hledá. Nově tam roste alej sakur.

Drobnou kaňkou na dokončovacích pracích je dovezení špatného druhu stromů, které mají být na náměstí vysázeny. „Došlo k nějakému komunikačnímu šumu, v jehož důsledku z Nizozemska přivezli jiné stromy, než jsme chtěli. Měly to být jasany. Řešíme, co s tím,“ vysvětlil Pištora s tím, že to může zdržet dokončení o několik dní. I tak by se měl ale termín stihnout.

Postupné proměně centra se radnice věnovala už v minulosti. Nechala opravit některé budovy kolem náměstí, které vykoupila od soukromých majitelů. Vznikl tam velký bytový dům nebo moderní domovy s pečovatelskou službou.

8. května 2024

V souvislosti s proměnou centra města radnice uvažuje o přejmenování Mírového náměstí na náměstí Oldřicha a Boženy. Ovšem to by s sebou neslo administrativní zátěž pro obyvatele v podobě výměny dokladů. Na náměstí sídlí i radnice, která by musela všechny své systémy aktualizovat. „Probírali jsme to, ale zatím k tomu není shoda, spíše je většina zastupitelů proti,“ uvedl Pištora.

Husova ulice by se přejmenovala na Farní, tady by podle Pištory byl dopad na místní minimální. Podle starosty se o tom bude ještě jednat. Případnou změnu by muselo odsouhlasit zastupitelstvo.









26. listopadu 2025

