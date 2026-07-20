Postoloprty o rok odložily rekonstrukci plavecké haly

Radnice v Postoloprtech na Lounsku odložila druhou část rekonstrukce plavecké haly o rok. Projekt zahrnoval výměnu bazénové vany a rozšíření saunového centra za několik desítek milionů korun.
„Vítězná firma nebyla schopná dodat všechny potřebné materiály, podklady a dokumentace k vysoutěžené zakázce,“ uvedl starosta Zdeněk Pištora s tím, že městská rada soutěž zrušila a v září vyhlásí nové výběrové řízení.
Radnice předpokládá, že k pracím dojde příští rok v termínu od května do října.
První etapa rekonstrukce probíhá podle plánu v nynější letní odstávce sportoviště.
Obnova zahrnuje instalaci kogenerační jednotky, rekonstrukci kotelnu, výměnu střešních izolací a střešní kryty, výměnu podhledů a částečné výměně potrubí.
K otevření bazénu má dojít v druhé polovině září.