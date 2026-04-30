Postrach chatařů na Teplicku skončil za mřížemi

Policii se podařilo dopadnout „postrach chatařů“, který řádil na Teplicku.
„Jeho rajonem byly Bystřany, Krupka a Trnovany. Během dvou zimních měsíců stihl vykrást 19 chatek. Bral, co mu přišlo pod ruku – od elektroniky přes nářadí až po alkoholické nápoje. Většinu věcí pak zpeněžil,“ popsala policejní mluvčí Ilona Gazdošová.
Škoda na odcizených věcech se vyšplhala na skoro 170 tisíc korun, dalších 113 tisíc korun byla škoda kvůli poškození chatek.
Dotyčný však na místě zanechal stopy, díky nimž se ho policistům podařilo vypátrat.
„Po sdělení ze tří trestných činů, a to krádeže, poškození cizí věci a porušování domovní svobody, ho soud poslal do vazby. Tam si počká na rozsudek o svém trestu,“ doplnila Gazdošová.