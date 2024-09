Policisté spatřili v Labi člověka. Neúspěšně po něm pátral vrtulník, dron i čluny

Pátrat po člověku, kterého policisté zahlídli v rozvodněné řece, hasiči začali hodinu před půlnocí. Do akce se zapojily i jednotky dobrovolných hasičů a podniku Správy železnic. „Osobu jsme hledali za pomocí pozemního průzkumu na březích řeky, nasazením pěti člunů v úseku Ústí nad Labem - Horní Žleb a dronu s termokamerou,“ uvedli hasiči.

Policie využila pozemní hlídky, nasvítila na několika místech řečiště a použila k průzkumu také policejní vrtulník v úseku Ústí nad Labem - Horní Žleb. Policejní hlídka, která osobu spatřila jako první, vhodila do řeky chemické světlo, aby sledovala rychlost proudu vody. Tato světelná značka byla naposledy spatřena v oblasti Těchlovic na Děčínsku. Osobu hasiči dosud nenašli a zásah ukončili v 5:22. Během dne bude pátrání pokračovat.

Na mostech přes Labe se v době záplav pohybuje větší množství lidí než obvykle. Benešův most v Ústí nad Labem využívají místní obyvatelé pro cestu do práce či do školy, protože MHD jezdí objízdnou trasou a tvoří se dlouhé kolony. Mnoho lidí chodí rozvodněnou řeku sledovat a fotografovat si ji.