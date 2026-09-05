Povrly na Ústecku otevřely muzeum v kovárně, kterou zachránily před demolicí

Povrly na Ústecku dnes při oslavě 840 let od založení otevřely nové muzeum v bývalé kovárně. Zchátralou budovu obec zachránila před demolicí. V expozici jsou výrobky spojené s kovářstvím i výrobou mědi, která pokračuje v místní továrně. Tam se v minulosti dělaly polotovary pro činely, na které hrály legendy jako AC/DC, The Police a další. Činely jsou jedním z atraktivních kousků muzea, tím největším je pánev, jež se používala v minulosti na roztavenou měď.
První patro zdobí fotografie k historii obce a velký obraz požáru. Tady se nachází i expozice věnovaná hutím. Nahlédnout mohou lidé do historickým nábytkem vybavené kuchyně a ložnice. V další části budovy je dílna. V samotné kovárně zůstala zachovaná funkční kovářská výheň, kde se vzduch do výhně poháněl ručním měchem. Nechybí nástroje jako ohýbačka, kovadliny a kovářské nářadí. Dodnes v kovárně zůstal ještě původní držák na kladiva, zachované byly dveře, zárubně.
Část muzea je věnovaná místní továrně. "V muzeu je licí pánev, kterou jsme nedávno objevili při stavbě nové haly, půjčili jsme muzeu obrazy. Kromě činelů lidé uvidí i další naše produkty, což jsou například patrony, jsou tam výrobky, které se využívají k míchání taveniny, odebírání taveniny. Je to velmi pěkné," řekl ČTK ředitel Povrly Copper Industries Tomáš Schránil.
V bývalé stodole vznikla kavárna. Muzeum nese jméno Jenatschkeho Kovárna - Muzeum Povrly. Prvním kovářem domě byl Franz Jenatschke, který se do Povrl přiženil roku 1823. On a jeho potomci tam pak vykonávali kovářské řemeslo do 20. let 20. století.
Objekty koupila za zhruba 800.0000 korun obec od původního majitele, který je chtěl zbourat. "Nám bylo líto, že by zmizel kus historie naší obce. Ve spolupráci s ústeckým muzeem jsme začali přemýšlet, co bychom mohli s budovami udělat. Tak vzniklo muzeum kovářství, kde návštěvníci také uvidí, jak žili jejich předci," řekl starosta Dalibor Pavlát (nez.). Přestože domy nejsou památkou, s památkáři se obec radila. Na střeše jsou tak původní zhruba 200 let staré tašky. Na práce získaly Povrly dotaci pět milionů korun, celkové náklady na opravy a vznik muzea a cukrárny byly podle starosty zhruba dvojnásobné.